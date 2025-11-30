Language
    भिवाड़ी में ग्रेप के नियम तोड़ने पर एक दिन में 1.32 लाख का चालान काटा, 116 साइटों का किया निरीक्षण

    By Pritam Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:35 PM (IST)

    भिवाड़ी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेप नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की। एक दिन में 1.32 लाख रुपये का चालान काटा गया और 116 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया। नियमों का पालन न करने वाली साइटों पर जुर्माना लगाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

    स्मॉग से सांसें हो रहीं बेहाल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भिवाड़ी। बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, नगर परिषद, बीड़ा, रीको, आरएसपीसीबी, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों ने शनिवार को दिनभर चले विशेष अभियान में निरीक्षण और चालान की कार्रवाई कर 1,32,800 रुपए का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने संबंधित संस्थानों और निर्माणकर्ताओं को ग्रेप के दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।

    अभियान के दौरान निर्माण एवं ध्वस्तिकरण गतिविधियों वाली 116 साइटों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 25 मामलों में नियमों का उल्लंघन पाया गया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नगर परिषद और रीको ने 23 चालान जारी करते हुए 1,30,800 रुपये का दंड लगाया।

    नगर परिषद भिवाड़ी ने अवैध डंपिंग पर निगरानी के लिए 2 निरीक्षण किए और 2 चालान जारी कर 1500 रुपये का जुर्माना वसूला। कचरा जलाने की घटनाओं की जांच के दौरान एक चालान जारी कर 500 रुपये दंड लगाया गया।

    वहीं, परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले 17 वाहनों के चालान काटे। आरएसपीसीबी ने 119 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया, जिनमें 3 इकाइयों में मानकों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की गई। मानक पूरे नहीं करने पर 6 डीजी सेट को सील किया गया।

    सड़क धूल कम करने के लिए रिको, बीड़ा, नगर परिषद और हाउसिंग बोर्ड ने संयुक्त रूप से 23 टैंकर और वाटर स्प्रिंकलर तैनात किए, जबकि चार एमआरएसएम मशीनों से कुल 66.5 किलोमीटर सड़क की सफाई की गई। प्रशासन ने साफ किया कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

