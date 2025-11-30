भिवाड़ी में ग्रेप के नियम तोड़ने पर एक दिन में 1.32 लाख का चालान काटा, 116 साइटों का किया निरीक्षण

जागरण संवाददाता, भिवाड़ी। बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, नगर परिषद, बीड़ा, रीको, आरएसपीसीबी, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों ने शनिवार को दिनभर चले विशेष अभियान में निरीक्षण और चालान की कार्रवाई कर 1,32,800 रुपए का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने संबंधित संस्थानों और निर्माणकर्ताओं को ग्रेप के दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभियान के दौरान निर्माण एवं ध्वस्तिकरण गतिविधियों वाली 116 साइटों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 25 मामलों में नियमों का उल्लंघन पाया गया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नगर परिषद और रीको ने 23 चालान जारी करते हुए 1,30,800 रुपये का दंड लगाया।

नगर परिषद भिवाड़ी ने अवैध डंपिंग पर निगरानी के लिए 2 निरीक्षण किए और 2 चालान जारी कर 1500 रुपये का जुर्माना वसूला। कचरा जलाने की घटनाओं की जांच के दौरान एक चालान जारी कर 500 रुपये दंड लगाया गया।

वहीं, परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले 17 वाहनों के चालान काटे। आरएसपीसीबी ने 119 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया, जिनमें 3 इकाइयों में मानकों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की गई। मानक पूरे नहीं करने पर 6 डीजी सेट को सील किया गया।