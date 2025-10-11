रेवाड़ी में आवक तेज होनेसे बिगड़ी व्यवस्था, औने-पौने दाम में बिक रहा बाजरा

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर की अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद में मानक रोडा बन गए है। ऐसे में किसानों का बाजार औने-पौने दामों में आढती खरीद रहे है। खुले बाजार में 1600 से लेकर 23 सौ रुपये तक बाजरा बिक रहा है। शुक्रवार को 1250 से अधिक गेटपास काटे गए। पचास हजार क्विंटल बाजरा की खरीद की गई।

पिछले दो दिन से मंडी में बाजरा की आवक अधिक हो रही है। मंडी में बाजरा लेकर किसान अलसुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। दोपहर बाद तक भी मंडी के मुख्य द्वार से लेकर दूर तक ट्रैक्टर ट्रालियों में बाजरा के साथ लंबी कतार लगी रही। इसी प्रकार मंडी के दोनों गेट पर गेटपास कटवाने के लिए किसानों की लंबी लाइन रही।



बता दें कि जिले में रेवाड़ी व कोसली की अनाज मंडियों में हैफेड और बावल व जाटूसाना वेयरहाउस की ओर से बाजरे की सरकारी खरीद की जा रही है। रेवाड़ी की मंडी में बाजरे की आवक अधिक हो रही है, लेकिन अधिकांश बाजरा बदरंग और सरकारी मानकों के अनुरूप नहीं है। यही कारण है कि सरकारी एजेंसी बहुत कम बाजरे की खरीद कर रही है। ऐसे में किसानों को औने-पौने दामों पर आढ़ती को बाजरा बेचना पड़ रहा है।