रेवाड़ी में आवक तेज होनेसे बिगड़ी व्यवस्था, औने-पौने दाम में बिक रहा बाजरा
रेवाड़ी मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद मानकों के चलते प्रभावित है। किसान कम दामों पर फसल बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि अधिकांश बाजरा सरकारी मानकों के अनुसार नहीं है। शुक्रवार को 1250 से अधिक गेटपास जारी हुए। सरकार किसानों को भावांतर योजना के तहत लाभ दे रही है, लेकिन वर्षा से फसल खराब होने के कारण किसान परेशान हैं। मंडी में किसानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर की अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद में मानक रोडा बन गए है। ऐसे में किसानों का बाजार औने-पौने दामों में आढती खरीद रहे है। खुले बाजार में 1600 से लेकर 23 सौ रुपये तक बाजरा बिक रहा है। शुक्रवार को 1250 से अधिक गेटपास काटे गए। पचास हजार क्विंटल बाजरा की खरीद की गई।
पिछले दो दिन से मंडी में बाजरा की आवक अधिक हो रही है। मंडी में बाजरा लेकर किसान अलसुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। दोपहर बाद तक भी मंडी के मुख्य द्वार से लेकर दूर तक ट्रैक्टर ट्रालियों में बाजरा के साथ लंबी कतार लगी रही। इसी प्रकार मंडी के दोनों गेट पर गेटपास कटवाने के लिए किसानों की लंबी लाइन रही।
बता दें कि जिले में रेवाड़ी व कोसली की अनाज मंडियों में हैफेड और बावल व जाटूसाना वेयरहाउस की ओर से बाजरे की सरकारी खरीद की जा रही है। रेवाड़ी की मंडी में बाजरे की आवक अधिक हो रही है, लेकिन अधिकांश बाजरा बदरंग और सरकारी मानकों के अनुरूप नहीं है। यही कारण है कि सरकारी एजेंसी बहुत कम बाजरे की खरीद कर रही है। ऐसे में किसानों को औने-पौने दामों पर आढ़ती को बाजरा बेचना पड़ रहा है।
इस वर्ष जिले में 78 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरे की पैदावार की गई थी, लेकिन वर्षा के जलभराव के कारण काफी किसानों का किसानों का बाजरा खराब हो गया। इसके साथ ही समीपवर्ती राजस्थान से जिले की मंडियों में बाजरा आने की संभावना है, क्योंकि प्रदेश में बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2750 रुपये है, जो अन्य प्रदेशों से काफी कम है। सरकार की ओर से किसानों काे बाजरे की फसल पर 575 रुपये भावांतर का लाभ दिया जा रहा है।
मंडी में किसानों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। किसान मंडी के किसी भी गेट से अपना गेट पास लेकर फसल बेच सकते हैं। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
-नरेंद्र यादव, सचिव, मार्केट कमेटी रेवाड़ी
