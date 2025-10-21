नई अनाज मंडी में 21 और 22 अक्टूबर को नहीं होगी खरीद और बिक्री, गोवर्धन पूजा के चलते लिया गया फैसला

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली पूजन के बाद गोवर्धन पूजा के अवसर पर 22 अक्टूबर को अन्नकूट प्रसाद वितरण का आयोजन होगा। व्यापार मंडल द्वारा नई अनाजमंडी स्थित शिव मंदिर में कार्यक्रम होगा। इस दौरान 21 और 22 अक्टूबर को मंडी में अवकाश रहेगा और किसी भी प्रकार की खरीद या बिक्री नहीं होगी। किसानों से भी इन दिनों में उपज लेकर न आने की अपील की गई है।

