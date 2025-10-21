नई अनाज मंडी में 21 और 22 अक्टूबर को नहीं होगी खरीद और बिक्री, गोवर्धन पूजा के चलते लिया गया फैसला
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली पूजन के बाद गोवर्धन पूजा के अवसर पर 22 अक्टूबर को अन्नकूट प्रसाद वितरण का आयोजन होगा। व्यापार मंडल द्वारा नई अनाजमंडी स्थित शिव मंदिर में कार्यक्रम होगा। इस दौरान 21 और 22 अक्टूबर को मंडी में अवकाश रहेगा और किसी भी प्रकार की खरीद या बिक्री नहीं होगी। किसानों से भी इन दिनों में उपज लेकर न आने की अपील की गई है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। हर वर्ष की भांति दीपावली पूजन के बाद गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट प्रसाद वितरण कार्यक्रम 22 अक्टूबर को होगा। व्यापार मंडल की ओर से नई अनाज मंडी स्थित शिव मंदिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर व्यापारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है।
नई अनाजमंडी व्यापार मंडल प्रधान राधेश्याम मित्तल और सचिव दिनेश खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि इसके चलते नई अनाज मंडी में 21 व 22 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। इस दौरान किसी प्रकार की खरीद या बिक्री नहीं होगी।
उन्होंने किसानों से भी उक्त दिनों के दौरान किसी प्रकार की उपज लेकर नहीं आने की अपील की है। इससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
