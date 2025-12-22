25 मिनट तक लिफ्ट में अटकी रहीं आठ लोगों की सांसें, दरवाजा तोड़ निकाला बाहर

संवाद सहयोगी, धारूहेडा। औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा की एमटूके काउंटी हाइट्स सोसायटी के दस मंजिला जी टावर के ग्रांउड फ्लोर पर छोटी लिफ्ट में सोमवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे आठ लोग फंस गए। लिफ्ट में सवार तीन बच्चे, दो महिलाएं और तीन व्यक्तियों की सांसें करीब 25 मिनट तक अंदर ही अटकी रहीं।

चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने रेस्क्यू कार्य शुरू किया। दरवाजा तोड़कर सभी लोगों को बाहर निकाला जा सका। इसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। घटना के दौरान न कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद था और न ही लिफ्ट मैन। बताया गया है कि पिछले 15 दिनों से लिफ्ट में खराबी आ रही थी। इस घटना के बाद सोसायटी की सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। लिफ्ट की इमरजेंसी चाबी मौके पर उपलब्ध नहीं थी।

सुबह जब बिल्डिंग में लोगों की आवाजाही शुरू हुई और वे लिफ्ट का इस्तेमाल करने पहुंचे तो चीख-पुकार सुनकर घटना का पता चला। लोगों ने बिल्डिंग के सुरक्षा गार्डों को अलर्ट किया। सुरक्षा गार्ड भी लाचार दिखे और लिफ्ट का दरवाजा खोलने का ही प्रयास करते रहे।