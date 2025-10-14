पानीपत में घर से बुलाकर युवक को मारी गोली, जमीन को लेकर हुआ थी विवाद; कई बार मिल चुकी थीं धमकियां

जागरण संवाददाता, पानीपत। सिवाह गांव में सोमवार रात को घर से बुलाकर एक युवक को कार सवार व्यक्तियों ने गोली मार दी। गोली युवक के मुंह पर लगी और गले में फंस गई। घायल अवस्था में युवक को तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया गया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सेक्टर 29 थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने जितेंद्र, नरेंद्र गुलिया को नामजद कर अन्य चार लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है।

सिवाह निवासी गुरुदेव ने बताया कि उन्होंने सोनीपत निवासी ताराचंद्र से 8 बीघा जमीन जून में खरीदी थी और ताराचंद्र ने यह जमीन जगवीर से खरीदी थी। जगवीर का भाई नरेंद्र उन्हें लगातार धमकी दे रहा था और जमीन खाली करने के साथ ही कब्जा करने की फिराक में था। 12 अक्टूबर को कुछ दबंग लोगों ने ट्रैक्टर से उसकी जमीन को जोत दिया था। इसकी शिकायत उन्होंने सेक्टर 29 थाना पुलिस को दी थी। 13 अक्टूबर को जमीन के विवाद में उन्हें फोन पर धमकी भी मिली थी। इसकी शिकायत भी उन्होंने डीएसपी समालखा को दी थी।

सोमवार की रात को उसका बेटा 31 वर्षीय सुमित घर पर था तो उसके पास एक जितेंद्र नाम के व्यक्ति का फोन आया था। उसका बेटा जब घर से बाहर निकला तो एक स्विफ्ट कार में करीब पांच युवक थे। उनमें से युवक ने सुमित पर गोली चला दी। गोली उसकी के मुंह पर लगी और गले में फंस गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने घर सूचना दी तो वह सुमित को तुरंत अस्पताल लेकर गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।