पानीपत: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, यूपी का रहने वाला था युवक

जागरण संवाददाता, समालखा (पानीपत)। रेलवे स्टेशन के यार्ड में अपलाइन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय गौरव की मौत हो गई। युवक शनिवार रात 11:50 बजे शहर की ओर से अपने हाल निवास शास्त्री कालोनी में जा रहा था।

पुलिस ने युवक के शव को उपमंडल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। युवक मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांव मलकपुर का रहने वाला था। शहर में जीटी रोड पर खराज की दुकान पर मजदूरी करता था। युवक की तीन बेटियां और एक बेटा है।