    पानीपत: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, यूपी का रहने वाला था युवक

    By Dd Jha Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:41 PM (IST)

    पानीपत के समालखा में रेलवे स्टेशन के यार्ड में ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय गौरव की मौत हो गई। वह शास्त्री कॉलोनी में जा रहा था। पुलिस ने शव को ...और पढ़ें

    पानीपत: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, समालखा (पानीपत)। रेलवे स्टेशन के यार्ड में अपलाइन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय गौरव की मौत हो गई। युवक शनिवार रात 11:50 बजे शहर की ओर से अपने हाल निवास शास्त्री कालोनी में जा रहा था।

    पुलिस ने युवक के शव को उपमंडल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। युवक मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांव मलकपुर का रहने वाला था। शहर में जीटी रोड पर खराज की दुकान पर मजदूरी करता था। युवक की तीन बेटियां और एक बेटा है।

    जीआरपी चौकी प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि शव की इंटरनेट मीडिया से पहचान हुई। स्वजन के अनुसार युवक रात में खाना खाने के बाद घर से निकला था। स्वजन रात से ही उसकी खोजबीन कर रहे थे, सुबह में चौकी आने पर घटना का पता चला। सोमवार को पोस्टमार्टम होगा।