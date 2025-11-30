पानीपत: एनसी मेडिकल कॉलेज में युवक ने जहर खाकर दी जान, मानसिक तनाव बना मौत का कारण
पानीपत के इसराना में बलाना गांव के 33 वर्षीय देवेंद्र ने मानसिक तनाव के कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसने खुद एनसी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर डॉक्टरों को बताया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया।
संवाद सहयोगी, इसराना (पानीपत)। बलाना गांव के 33 वर्षीय युवक ने मानसिक तनाव के चलते जहरीला पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतक दवेंद्र पुत्र रामकुमार ने जहरीला पदार्थ निगलने के बाद खुद ही एनसी मेडिकल कालेज इसराना पहुंचकर डाक्टरों को पूरी बात बताई। डाक्टरों ने तुरंत उपचार शुरू किया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
मामले की सूचना मिलते ही इसराना पुलिस टीम मेडिकल कालेज पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पानीपत भेज दिया। रविवार को पुलिस ने मृतक के छोटे भाई रविंद्र की शिकायत पर धारा 194 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।
हैडकांस्टेबल नवीन ने बताया कि दवेंद्र कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। मृतक का डेढ़ साल का बच्चा है। परिवार का कहना है कि तनाव के कारण वह चुपचाप रहता था, लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि वह ऐसा कदम उठा लेगा। घटना के बाद से गांव में भी शोक का माहौल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।