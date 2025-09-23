Panipat News: रिफाइनरी में काम करते समय नीचे गिरने से श्रमिक की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

पानीपत रिफाइनरी में काम करते समय बिहार के बांका निवासी 36 वर्षीय मनोहर नामक एक श्रमिक की नीचे गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। वह एक ठेकेदार कंपनी के लिए कार्यरत था। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

काम करते समय नीचे गिरने से श्रमिक की मौत। सांकेतिक फोटो