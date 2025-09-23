Language
    Panipat News: रिफाइनरी में काम करते समय नीचे गिरने से श्रमिक की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:06 PM (IST)

    पानीपत रिफाइनरी में काम करते समय बिहार के बांका निवासी 36 वर्षीय मनोहर नामक एक श्रमिक की नीचे गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। वह एक ठेकेदार कंपनी के लिए कार्यरत था। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

    काम करते समय नीचे गिरने से श्रमिक की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पानीपत। रिफाइनरी में काम करते समय श्रमिक नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवाया।

    जानकारी के अनुसार मंगलवार को 36 वर्षीय श्रमिक मनोहर पुत्र बाबूलाल निवासी जिला बांका बिहार, रिफाइनरी में एक ठेकेदार कंपनी में काम कर रहा था। काम करते समय श्रमिक नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पानीपत के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

    रिफाइनरी में काम करते समय मनोहर की गिरने से मृत्यु हो गई है। मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है।

    - सिंह, सदर थाना प्रभारी।