मामूली कहासुनी के बाद फाड़े कपड़े, बच्चे को जमकर पीटा; पानीपत में महिला की हैवानियत CCTV में कैद
पानीपत में एक महिला ने एक बच्चे को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। बच्चों के बीच मामूली कहासुनी के बाद महिला ने बच्चे के कपड़े फाड़ दिए और उसे बुरी तरह मारा। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पानीपत। सेक्टर-18 के पार्क में दो बच्चों के बीच आपस में कहासुनी के बाद हुई लड़ाई ने अचानक गंभीर रूप ले लिया। स्थानीय महिला ने विवाद के दौरान एक बच्चे को घर में घुसकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।
इस दौरान महिला ने बच्चे के कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की। महिला की यह सारी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित बच्चे के स्वजन ने मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
स्वजन ने कहा कि बच्चे को हुई मानसिक और शारीरिक चोट के लिए जिम्मेदारों को दंडित किया जाना चाहिए। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है और दोषी महिला की पहचान कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है।
