मामूली कहासुनी के बाद फाड़े कपड़े, बच्चे को जमकर पीटा; पानीपत में महिला की हैवानियत CCTV में कैद

पानीपत में एक महिला ने एक बच्चे को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। बच्चों के बीच मामूली कहासुनी के बाद महिला ने बच्चे के कपड़े फाड़ दिए और उसे बुरी तरह मारा। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पानीपत में एक महिला ने एक बच्चे को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा (प्रतीकात्मक फोटो)