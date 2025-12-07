पानीपत में पार्क में बच्चे की पिटाई मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार, बयान लेने के बाद पुलिस ने किया रिहा

जागरण संवाददाता, पानीपत। थाना सेक्टर-13-17 क्षेत्र में पार्क में खेल रहे बच्चे की पिटाई करने के मामले में पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ और जांच में शामिल करने के बाद पुलिस ने उसे थाने से ही छोड़ दिया। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही उसके खिलाफ चालान अदालत में पेश किया जाएगा।

मामला 24 नवंबर का है, जहां सेक्टर-18 स्थित एक पार्क में खेल रहे बच्चे को एक महिला ने बेरहमी से पीटा था। बच्चा जान बचाकर पास के एक घर में घुस गया, लेकिन आरोपित महिला वहां भी पहुंच गई और बच्चे को मारते हुए उसकी कमीज व बनियान तक फाड़ दी।