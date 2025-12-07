Language
    पानीपत में पार्क में बच्चे की पिटाई मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार, बयान लेने के बाद पुलिस ने किया रिहा

    By Sandeep Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:41 PM (IST)

    पानीपत में, एक महिला को पार्क में बच्चे को पीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद उसे थाने से रिहा कर दिया गया। महिला ने बच्चे को जान से म ...और पढ़ें

    पानीपत: पार्क में बच्चे की पिटाई मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। थाना सेक्टर-13-17 क्षेत्र में पार्क में खेल रहे बच्चे की पिटाई करने के मामले में पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ और जांच में शामिल करने के बाद पुलिस ने उसे थाने से ही छोड़ दिया। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही उसके खिलाफ चालान अदालत में पेश किया जाएगा।

    मामला 24 नवंबर का है, जहां सेक्टर-18 स्थित एक पार्क में खेल रहे बच्चे को एक महिला ने बेरहमी से पीटा था। बच्चा जान बचाकर पास के एक घर में घुस गया, लेकिन आरोपित महिला वहां भी पहुंच गई और बच्चे को मारते हुए उसकी कमीज व बनियान तक फाड़ दी।

    इतना ही नहीं, महिला ने बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद बच्चे के स्वजन ने कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 75 और बीएनएस की धारा 115(2), 351(2) व 333 के तहत केस दर्ज किया। शनिवार को पुलिस ने उसे थाने बुलाकर औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया और बयान लेने के बाद जमानत पर छोड़ दिया। अब पुलिस मामले का चालान अदालत में पेश करेगी।