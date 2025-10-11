हरियाणा में ये कैसा मौसम? दिन में चिलचिलाती धूप, रात में पड़ रही कड़ाके की ठंड

जागरण संवाददाता, पानीपत। बीते दिनों हुई वर्षा के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है। अब दिन में धूप खिल रही है तो रात में ठंड बढ़ने लगी है। अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 20.0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है।

हालांकि, मानसून ने इस साल थोड़ा जल्दी वापसी शुरू की, लेकिन अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई तेज वर्षा के कारण मौसम की स्थिति बदल गई। इस महीने के बाकी दिनों में और वर्षा की संभावना नहीं है।

शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से कम है। सुबह के समय नमी की मात्रा 75 प्रतिशत दर्ज की गई, जो शाम को मामूली गिरावट के साथ 66 प्रतिशत रह गई। हवा 2.6 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चली। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में मौसम साफ रहेगा। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में तापमान तेजी से गिरने की संभावना है।

पश्चिमी हिमालय में हुई बर्फबारी से बढ़ी ठंडक बीते दिनों पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अच्छी बर्फबारी हुई, जिसने मैदानों के मौसम पर भी असर डाला। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंडक और अधिक महसूस की गई। वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक प्रति चक्रवात विकसित हो गया है।