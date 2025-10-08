Language
    वैष्णो देवी जाने वाली वंदे भारत का इंजन फेल, घंटों तक खड़ी रही ट्रेन; यात्रियों को भारी परेशानी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    पानीपत के समालखा में नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का पावर फेल हो गया। ट्रेन लगभग ढाई घंटे तक समालखा आउटर सिग्नल के पास खड़ी रही जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। पानीपत से दूसरा इंजन आने के बाद ट्रेन को अंबाला की ओर रवाना किया गया। इस वजह से दिल्ली से पानीपत की ओर आने वाली कई ट्रेनें भी प्रभावित हुईं।

    वैष्णो देवी जाने वाली वंदे भारत का इंजन फेल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, समालखा (पानीपत)। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की मंगलवार देर सायं पावर फेल हो गई। इससे ट्रेन समालखा आउटर सिग्नल के पास साढ़े सात बजे से रात करीब दस बजे तक खड़ी थी। इससे यात्रियों को परेशानी हुई।

    पानीपत से दूसरा इंजन बुलाया गया और इसे ढाई घंटे बाद रवाना किया गया। यात्रियों ने राहत की सांस ली। अप ट्रैक के जाम होने से दिल्ली से पानीपत की ओर आने वाली आधा दर्जन मेल-एक्सप्रेस सहित सवारी गाड़ियां विभिन्न स्टेशनों पर रोकनी पड़ी। इससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई।

    कई यात्री ट्रेन से उतरकर बसों से गंतव्य की ओर रवाना हुए। जीआरपी के एएसआइ भगत राम ने बताया कि पानीपत से पावर आने के बाद रात 10 बजे वंदे भारत अंबाला की ओर रवाना हुई। यह ट्रेन दिल्ली से ही कुछ देरी से रवाना हुई थी।