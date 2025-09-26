Panipat News: नारायणा पुल के पास दिल्ली नहर में मिला युवक का शव, इलाके में मची अफरा-तफरी
पानीपत के समालखा में दिल्ली पैरलल नहर से एक युवक का शव बरामद हुआ। नरायणा गांव के पास मिले शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया और शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस इंटरनेट मीडिया और गुमशुदा लोगों के रिकॉर्ड से पहचान करने में जुटी है।
जागरण संवाददाता, समालखा। दिल्ली पैरलल नहर में नरायणा गांव के पुल के पास वीरवार की सुबह एक युवक का शव मिला। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना डायल 112 को दी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची।
पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के लोगों को बुलाया, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। उसके बाद में शव को पानीपत के मोर्चरी में पहचान और पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया।
एसएचओ दीपक कुमार ने बताया सुबह करीब साढ़े आठ बजे डायल 112 से घटना की सूचना मिली थी। शव को नहर से बाहर निकाला गया। इंटरनेट मीडिया और गुमशुदा लोगों की हुलिया से शव की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।
