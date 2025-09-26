Panipat News: नारायणा पुल के पास दिल्ली नहर में मिला युवक का शव, इलाके में मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, समालखा। दिल्ली पैरलल नहर में नरायणा गांव के पुल के पास वीरवार की सुबह एक युवक का शव मिला। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना डायल 112 को दी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची।

पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के लोगों को बुलाया, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। उसके बाद में शव को पानीपत के मोर्चरी में पहचान और पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया।

एसएचओ दीपक कुमार ने बताया सुबह करीब साढ़े आठ बजे डायल 112 से घटना की सूचना मिली थी। शव को नहर से बाहर निकाला गया। इंटरनेट मीडिया और गुमशुदा लोगों की हुलिया से शव की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।