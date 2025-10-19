Panipat News: मामा ने भांजे की चाकू घोंपकर कर दी हत्या, रात को आपस में हुआ था झगड़ा

जागरण संवाददाता, पानीपत। शहर के राजनगर गली नंबर चार में एक व्यक्ति ने अपने 18 वर्षीय भांजे की शनिवार देर रात गर्दन में चाकू घोंपकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पड़ोसी ने जब भांजे की दर्द से कराहने की आवाज सुनी तो पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव कब्जे में ले पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया।

मृतक की मां की शिकायत पर मामा अफसर अंसारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दी शिकायत में बिहार के चैनपुर ढाका के पूर्वी चंपारण निवासी गुलनाज खातून के अनुसार वह अभी दिल्ली में रहती है। उसके छह बच्चे हैं।

एक बेटा 18 वर्षीय ओसीन अंसारी पिछले तीन साल से अपने मामा अफसर अंसारी के साथ पानीपत के राजनगर गली नंबर चार में किराए के मकान में रहता था। दोनों एक ही फैक्टरी में काम करते थे। उसे रात को जानकारी मिली कि अफसर अंसारी ने उसके बेटे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी।

बताया जा रहा कि मामा भांजे एक साथ शराब पी रहे थे लेकिन पुलिस को मौके से शराब की बोतल नहीं मिली है। सब्जी काटने वाले चाकू से वारदात को अंजाम दिया गया। स्वजन ने बताया कि ओसीन अंसारी की उसके मामा के साथ कई दिनों से बहस बाजी हो रही थी। बहसबाजी के कारणों का अभी पता नहीं चला है। शनिवार को वह काम से जल्दी आ गए थे।

ओसीन अंसारी अपने मामा अफसर के साथ रहता था तो वह मामा के पास चला गया। इसके बाद उनका आपस में झगड़ा हुआ और छत पर ही मामा ने भांजे की गर्दन में चाकू घोंप दिया। ओसीन अविवाहित था और उसका मामा भी अविवाहित है। वर्जन राजनगर में मामा ने अपने भांजे की हत्या कर दी है।