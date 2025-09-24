Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पानीपत में रंगदारी और फायरिंग मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद

    By sandeep kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:55 PM (IST)

    पानीपत में सीआईए थ्री पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने एक ई-रिक्शा चालक से रंगदारी मांगी थी और उसके घर पर फायरिंग की थी। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में उन्होंने कई अन्य अपराधों में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दोनों आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    रंगदारी मांगने व घर के बाहर फायरिंग करने के दो आरोपित गिरफ्तार, पांच पिस्तौल बरामद।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। सीआईए थ्री पुलिस टीम ने नूरवाला की दीनानाथ कॉलोनी में कॉल कर 50 हजार रुपये रंगदारी मांगने व 9 सितंबर की रात घर के बाहर फायरिंग करने के दो आरोपितों को देर शाम को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पांच देसी पिस्तौल, छह गोलियां और एक खोल बरामद हुए हैं। इन पर पहले भी आपराधिक वारदातों के 8-8 केस दर्ज है। पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीआईए थ्री प्रभारी इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि थाना तहसील कैंप में दीनानाथ कॉलोनी के मोहन उर्फ शिव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह ई रिक्शा चलाता है। उसके पास करीब एक सप्ताह पहले एक नंबर से वाट्सएप कॉल कर 50 हजार रुपये मांगे गए थे। पैसे ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी थी। वह नौ सितंबर की रात घर पर परिवार सहित सो रहा था। रात करीब 12 बजे किसी ने घर की बेल बजाई। तभी गोली चलने की आवाज सुनाई दी।

    वह डर के मारे घर के बाहर नहीं निकले। सीसीटीवी फुटेज चेक किए, तो दो अज्ञात युवक उनके घर पर गोली चलाते नजर आ रहे हैं। एक गोली मकान में भी लगी है। थाना तहसील कैंप में मोहन की शिकायत पर अभियोग दर्ज कर पुलिस ने आरोपितों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। सीआईए थ्री प्रभारी इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि एसपी ने थाना तहसील कैंप पुलिस के अतिरिक्त सीआईए थ्री पुलिस टीम को आरोपियों की धरपकड़ की जिम्मेदारी सौंपी थी।

    सीआईए थ्री की टीम अपने सभी सोर्स एक्टिव कर आरोपियों की पहचान व धरपकड़ में जुटी थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को सेक्टर 25 स्थित जिमखाना क्लब के पास खाली ग्राउंड से अवैध हथियारों सहित काबू किया। आरोपितों की पहचान जावा कॉलोनी के आकाश पुत्र बलवान व इंद्रा कॉलोनी के पिंकू पुत्र कृष्णपाल के रूप में हुई है। मौके पर तलाशी के दौरान आरोपी आकाश के पास से तीन देसी पिस्तौल, चार गोलियां व आरोपित पिंकू के पास से दो देसी पिस्तौल, दो गोलियां व एक खोल बरामद हुआ है।

    दोनों आरोपितों ने पूछताछ में फायरिंग की वारदात में कबूलनामा किया है। आरोपितों ने पूछताछ में पुलिस को बताया उन्होंने जबरन वसूली का दबाव बनाने के मोहन के घर के बाहर गली में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। प्रभारी इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने उक्त वारदात के अतिरिक्त अपने अन्य कई साथी आरोपियों के साथ मिलकर गत 12 अगस्त को वधावा राम कॉलोनी के मांगेराम के साथ देवी मंदिर के पास मारपीट व 19 अगस्त को नूरवाला की इंद्रा विहार कॉलोनी में गोदाम में घुसकर इंद्रा विहार कॉलोनी के गोदाम संचालक मोहन पर डंडों व गंडासी से हमला करने की वारदात को अंजाम दिया।

    दोनों वारदात में थाना तहसील कैंप में अलग-अलग केस दर्ज हैं। प्रभारी इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि दोनों आरोपियों का पहले भी आपराधिक रिकार्ड होना पाया गया है। दोनों आरोपित गत फरवरी में पानीपत जेल से बेल पर बाहर आए थे। आरोपियों पर मारपीट, जानलेवा हमला, चोरी का प्रयास व आर्म्स एक्ट की वारदातों के पानीपत के विभिन्न थाना में 8-8 मामले दर्ज है।