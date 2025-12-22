पानीपत: कोहंड स्टेशन के पास दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर युवक की मौत

जागरण संवाददाता, पानीपत। कोहंड रेलवे स्टेशन के पास सोमवार सुबह अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जीआरपी थाना प्रभारी चंदन सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। प्रारंभिक जांच में मृतक की उम्र 40 वर्ष के आसपास लग रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।