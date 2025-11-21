Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पानीपत में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, शव के कई टुकड़े होने से नहीं हुई पहचान

    By Dd Jha Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:43 PM (IST)

    पानीपत के समालखा में सचखंड एक्सप्रेस से कटकर एक अज्ञात युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना समालखा-दिवाना स्टेशन के बीच हुई। जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। युवक के हाथ पर रजकरन नाम का टैटू है, जिसके आधार पर शिनाख्त की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पानीपत में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, समालखा (पानीपत)। दिल्ली की ओर जा रही सचखंड एक्सप्रेस की चपेट में आने से दिन के साढ़े 11 बजे एक युवक की मौत हो गई। शरीर के कई हिस्से होने से उसकी पहचान नहीं हो सकी। हादसा समालखा-दिवाना स्टेशन के बीच खंभा नंबर 71 के 24-28 के पास हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीआरपी चौक प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो डाउन लेन पर युवक का कई हिस्सों में कटा शव पड़ा मिला। युवक की उम्र 38 वर्ष के करीब है। शव को पानीपत स्थित सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पहचान के लिए रखवा दिया गया है। युवक के हाथ पर रजकरन गोदा हुआ है। इंटरनेट मीडिया से शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है।