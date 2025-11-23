Language
    पानीपत: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, पहचान के प्रयास जारी 

    By Sandeep Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:54 PM (IST)

    पानीपत में रिफाइनरी पुल के नजदीक एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से मारा गया। ट्रेन चालक ने तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम को सूचित किया। जीआरपी और रेलवे सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है और उसकी पहचान के प्रयास जारी हैं। 

    पानीपत: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पानीपत। रिफाइनरी पुल के पास शनिवार देर रात एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रेन के लोको पायलट ने तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी, जिसके बाद जीआरपी और रेलवे सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे।

    टीम ने शव को रेलवे ट्रैक से हटाकर अपने कब्जे में लिया। प्रारंभिक जांच में युवक की पहचान नहीं हो सकी। इस संबंध में जीआरपी थाना प्रभारी चंदन सिंह ने बताया कि मृतक की आयु लगभग 25 वर्ष है। आसपास के क्षेत्रों और थानों में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्टों की पड़ताल की जा रही है, ताकि युवक की पहचान हो सके।

    शव को रात को ही नागरिक अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। घटना से जुड़े सुराग जुटाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है।