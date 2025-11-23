पानीपत: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, पहचान के प्रयास जारी 

जागरण संवाददाता, पानीपत। रिफाइनरी पुल के पास शनिवार देर रात एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रेन के लोको पायलट ने तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी, जिसके बाद जीआरपी और रेलवे सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीम ने शव को रेलवे ट्रैक से हटाकर अपने कब्जे में लिया। प्रारंभिक जांच में युवक की पहचान नहीं हो सकी। इस संबंध में जीआरपी थाना प्रभारी चंदन सिंह ने बताया कि मृतक की आयु लगभग 25 वर्ष है। आसपास के क्षेत्रों और थानों में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्टों की पड़ताल की जा रही है, ताकि युवक की पहचान हो सके।