पानीपत में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत

जागरण संवाददाता, पानीपत। मेहाराणा गांव के समीप पेट्रोल पंप के सामने रात को घर जा रहे बाइक सवार की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया है।

पुलिस के अनुसार नौल्था गांव निवासी पवन कुमार एक ईंट के भट्टे पर ट्रैक्टर चलाता था। वह काम पूरा कर घर लौट रहा था तो वह ट्रक की साइड से निकल रहा था। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। पवन कुमार शादीशुदा था और दो बेटियों का पिता था।