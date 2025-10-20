Language
    पानीपत में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत

    By Pardeep Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 05:49 AM (IST)

    पानीपत के मेहाराणा गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से नौल्था गांव के पवन कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। वह ईंट भट्ठे से घर लौट रहा था। संतुलन बिगड़ने से वह ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया। मृतक विवाहित था और दो बेटियों का पिता था। गांव के ग्रुप में फोटो देखकर परिवार को दुर्घटना की जानकारी मिली।

    ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत

    जागरण संवाददाता, पानीपत। मेहाराणा गांव के समीप पेट्रोल पंप के सामने रात को घर जा रहे बाइक सवार की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया है।

    पुलिस के अनुसार नौल्था गांव निवासी पवन कुमार एक ईंट के भट्टे पर ट्रैक्टर चलाता था। वह काम पूरा कर घर लौट रहा था तो वह ट्रक की साइड से निकल रहा था। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। पवन कुमार शादीशुदा था और दो बेटियों का पिता था।

    गांव के ग्रुप में आई फोटो तब मिली स्वजन को जानकारी

    स्वजन ने बताया कि गांव के ग्रुप में पवन की दुर्घटना की जानकारी थी और उसका फोटो था। उसके कपड़ों व बाइक की आरसी से उन्होंने पहचान की। हादसे के दौरान राहगीरों ने बाइक की आरसी पर पता देखा और फिर गांव नौल्था के लोगों से संपर्क किया। उन्होंने गांव के ग्रुप में हादसे की जानकारी दी थी।