    पानीपत में दर्दनाक हादसा, शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

    By Pardeep Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:01 PM (IST)

    पानीपत रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की उम्र लगभग 32 वर्ष बताई जा रही है। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस हादसे के कारणों का भी पता लगाने में जुटी है।

    शताब्दी की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पानीपत। पानीपत रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें अप लाइन से गुजर रही शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है।

    हादसा सोमवार देर रात का है। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। जीआरपी सब इंस्पेक्टर सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान करने के प्रयास किए गए, लेकिन उसके पास कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिला।

    पुलिस अब मृतक की पहचान करने और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। रेलवे स्टेशन परिसर में हादसे के कारण अस्थायी रूप से हलचल रही, जबकि जीआरपी ने पूरे क्षेत्र में जांच और निगरानी तेज कर दी है।