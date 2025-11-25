पानीपत में दर्दनाक हादसा, शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

जागरण संवाददाता, पानीपत। पानीपत रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें अप लाइन से गुजर रही शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है।

हादसा सोमवार देर रात का है। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। जीआरपी सब इंस्पेक्टर सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान करने के प्रयास किए गए, लेकिन उसके पास कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिला।