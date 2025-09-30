पानीपत के समालखा में नहर में ट्रैक्टर गिरने से चालक की मौत, परिवार में पसरा मातम

समालखा में नामुंडा गांव के पास दिल्ली पैरलल नहर में ट्रैक्टर-ट्राली गिरने से चालक राजबीर की मौके पर ही मौत हो गई। राजबीर गन्नौर के नयाबांस गांव से धान भरकर समालखा मंडी जा रहा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। राजबीर अपने छह भाइयों में दूसरे नंबर पर था।

जागरण संवाददाता, समालखा। नामुंडा गांव के पास दिल्ली पैरलल नहर में एक ट्रैक्टर ट्राली असंतुलित होकर गिर गई, जिससे चालक राजबीर (45) की मौके पर ही मौत हो गई। वह गन्नौर के नयाबांस गांव से धान लोड कर समालखा मंडी की ओर जा रहा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया। राजबीर अपने छह भाइयों में दूसरे नंबर पर था और उसके दो बेटे तथा दो बेटियां हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बच्चों की शिक्षा और विवाह की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। स्थानीय बुजुर्ग नफे सिंह ने बताया कि राजबीर बली (गन्नौर) सोनीपत का निवासी था और पास के गांव में एक किसान का ट्रैक्टर चलाता था। वह पट्टे पर जमीन लेकर खेती करता था।