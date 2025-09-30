पानीपत के समालखा में नहर में ट्रैक्टर गिरने से चालक की मौत, परिवार में पसरा मातम
समालखा में नामुंडा गांव के पास दिल्ली पैरलल नहर में ट्रैक्टर-ट्राली गिरने से चालक राजबीर की मौके पर ही मौत हो गई। राजबीर गन्नौर के नयाबांस गांव से धान भरकर समालखा मंडी जा रहा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। राजबीर अपने छह भाइयों में दूसरे नंबर पर था।
जागरण संवाददाता, समालखा। नामुंडा गांव के पास दिल्ली पैरलल नहर में एक ट्रैक्टर ट्राली असंतुलित होकर गिर गई, जिससे चालक राजबीर (45) की मौके पर ही मौत हो गई। वह गन्नौर के नयाबांस गांव से धान लोड कर समालखा मंडी की ओर जा रहा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया। राजबीर अपने छह भाइयों में दूसरे नंबर पर था और उसके दो बेटे तथा दो बेटियां हैं।
बच्चों की शिक्षा और विवाह की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। स्थानीय बुजुर्ग नफे सिंह ने बताया कि राजबीर बली (गन्नौर) सोनीपत का निवासी था और पास के गांव में एक किसान का ट्रैक्टर चलाता था। वह पट्टे पर जमीन लेकर खेती करता था।
सुबह उसने धान लेकर एक चक्कर पूरा किया था लेकिन दूसरे चक्कर में यह हादसा हुआ। राजबीर ने चार एकड़ का धान लोड कर दो ट्रालियों को जोड़ रखा था। हादसा नामुंडा नहर पुल से 50 मीटर पहले हुआ।
हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। जांच अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर असंतुलित होने का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है।
ट्रैक्टर और ट्रालियों को निकालने के लिए दो हाइड्रे की मदद ली गई। राजबीर के छोटे भाई और भतीजे मौके पर रोते हुए नजर आए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।