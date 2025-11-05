हरियाणा रोडवेज की बस में चोरी, दो महिलाएं बनीं शिकार
इसराना में हरियाणा रोडवेज की बस में दो महिलाओं के पर्स चोरी हो गए। झुंझनू से चंडीगढ़ जा रही बस में हुई इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने बस को रोककर तलाशी ली। पीड़ित महिलाओं में से एक, निशु, गोहाना से चंडीगढ़ जा रही थी और दूसरी महिला, सीमा, गोहाना से करनाल जा रही थी। पुलिस ने जांच की लेकिन चोर नहीं मिला।
संवाद सहयोगी, इसराना। हरियाणा रोडवेज की बस में दो महिलाओं के पर्स चोरी होने की घटना सामने आई है। यह घटना झुंझनू से चंडीगढ़ जा रही बस में हुई, जहां सफर कर रही महिलाओं में से एक ने डायल 112 को सूचना दी।
सूचना मिलते ही पुलिस ने बस को सड़क किनारे रुकवाकर सभी सवारियों की तलाशी ली। महिला निशु बच्चों के साथ गोहाना से चंडीगढ़ जा रही थी। उसने बताया कि जब वे शाम छह बजे इसराना के पास पहुंचे, तब उसे पता चला कि उसका पर्स चोरी हो गया।
उसकी साथ वाली सीट पर बैठी सीमा, जो अपनी बेटी के साथ गोहाना से करनाल जा रही थी, का पर्स भी चोरी हुआ। सीमा के पर्स में 1500 रुपये की नकदी थी, जबकि निशु के पर्स में 1200 रुपये और एचडीएफसी बैंक का एटीएम कार्ड था।
पुलिस ने बस को रोककर तलाशी ली, लेकिन बस में कोई चोर नहीं मिला। एएसआई नरेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंची और सभी सवारियों की जांच की।
