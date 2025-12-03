Language
    चाचा के लड़के को साइको किलर पूनम पर पहले ही हो गया था शक, जिया की हत्या के बाद 5 महीने से मायके में ही रही

    By Pardeep Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:08 PM (IST)

    हरियाणा के पानीपत जिले के सिवाह गाँव में 9 वर्षीय जिया की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिया की हत्या पूनम ने पानी में डुबोकर की थी।

    ताऊ सुरेंद्र को जिया की मौत के बाद ही हो गया था साइको किलर पूनम पर शक, परिजनों ने कर दिया था अनसुना।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव सिवाह में 9 वर्षीय जिया की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। नौल्था में हुई विधि की हत्या के बाद जब मामले की परतें खुलने लगीं तो जिया की मौत का राज भी खुला, जिया की हत्या पूनम ने ही पानी की हौद में डूबोकर की थी। अब जिया के स्वजन ने पूनम के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है।

    घटना 19 अगस्त 2025 की है, जब जिया अपने घर के पीछे बनी पानी की हौद में मृत मिली थी। शुरुआत में स्वजन ने इसे हादसा मान लिया था, लेकिन जिया के ताऊ सुरेंद्र को उसी समय पूनम पर शक हुआ था। उन्होंने स्वजन के सामने स्पष्ट कहा था कि जिया की मौत में पूनम की भूमिका हो सकती है, क्योंकि बच्ची हादसे से एक रात पहले पूनम के साथ ही सोयी थी।

    पूनम की मां ने कहा था- मेरी बेटी पर लगा रहे झूठा इल्जाम

    सुरेंद्र का कहना है कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद यह शक जताया था, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। यहां तक कि पूनम की मां ने भी सुरेंद्र से कहा कि वह उनकी बेटी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। चूंकि पूनम सुरेंद्र के चाचा की लड़की है, इसलिए परिवार ने इसे आपसी मतभेद समझकर नजरअंदाज कर दिया।

    जिया की मां प्रिया का कहना है कि उन्हें पूनम पर कभी शक नहीं हुआ। पूनम बच्चों के साथ खेलती रहती थी। कभी लगा ही नहीं कि वह ऐसा कुछ कर सकती है। अब जब नौल्था में विधि की हत्या का राजफाश हुआ और कड़ियां जिया की मौत से जुड़ती चली गईं, तब उन्हें गहरा सदमा लगा।

    पिता दीपक और मां प्रिया का छलका दर्द

    मासूम जिया की मां प्रिया और पिता दीपक का दर्द इस खुलासे के बाद और अधिक छलक उठा है। प्रिया ने कहा कि उनकी मासूम बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था, जो उसके साथ ऐसा हुआ। उन्होंने बताया कि परिवार ने हमेशा पूनम को प्यार और सम्मान दिया, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वही उनकी बेटी की हत्यारी निकलेगी। प्रिया ने कहा कि भरोसा टूटने का दुख बेटी की मौत से भी बड़ा दर्द दे रहा है।

    पांच माह तक रही पूनम अपने मायके में

    स्वजन ने बताया कि जिया की हत्या होने के समय पूनम पांच माह से ही सिवाह अपने मायके में ही थी। उसका व्यवहार सामान्य था, कभी उसकी हरकतों से लगा नहीं कि वह ऐसा कर सकती है। पूनम बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताती थी और उनके साथ ही खेलती रहती थी। उसके मन में क्या चल रहा था किसी को अंदाजा नहीं था। वह किसी को अपने मन की बात भी जाहिर नहीं होने देती थी और न ही कुछ बताती थी।