Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिन में गर्मी निकाल रही पसीना, रात में हो रहा ठंड का अहसास; पढ़े हरियाणा में कैसा है मौसम का मिजाज?

    By Pardeep sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:10 AM (IST)

    मानसून के बाद पानीपत में मौसम बदला है। दिन में गर्मी और रात में ठंडक से लोग परेशान हैं। खांसी जुकाम बुखार और डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों का खास ध्यान रखें क्योंकि वे जल्दी बीमार हो रहे हैं। अगले कुछ दिनों में मौसम में थोड़ा बदलाव हो सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मौसम का बदला मिजाज, बीमारियों का खतरा बढ़ा।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। मानसून विदाई के बाद मौसम में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। दिन में उमस भरी गर्मी और रात के समय ओस गिरने से ठंडक का अहसास होने लगा है। सितंबर के अंत में हो रहे मौसम बदलाव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खांसी-जुकाम व बुखार के केसों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहां तक कि डेंगू के केस भी बढ़ने लगे हैं। इस प्रकार का मौसम अभी बना हुआ है वह डेंगू के मच्छर के अनुकूल है।

    दिन में तेज गर्मी और रात के समय लगभग 24.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने तापमान ने मच्छरों की सक्रियता को बढ़ा दिया है। इससे जिले में डेंगू के केसों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। मलेरिया के केस भी इस बार तीन आ चुके हैं। अस्पताल की ओपीडी में बढ़ती मरीजों की भीड़ अस्पताल प्रबंधन के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है।

    10 साल तक के बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत

    बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. आलोक जैन ने बताया कि विशेष रूप से एक महीने से लेकर 10 साल तक के बच्चे इस संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। मौसम तेजी से बदल रहा है, जिससे रोजाना 40 से 50 बच्चे खांसी-जुकाम व बुखार के ही सामने आ रहे हैं। इससे बच्चों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ सकती है।

    कुछ मामलों में फेफड़ों में कफ जमा होने के कारण भी छोटे बच्चों को तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ती है। यह रहा मौसम का हाल शनिवार को अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।

    हवा 2.4 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चली। सुबह के समय नमी की मात्रा 55 प्रतिशत दर्ज की गई, जो शाम के समय घटकर 45 प्रतिशत रह गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में मौसम साफ रहेगा।

    आगे कैसा रहेगा मौसम?

    मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में बादलवाई हो सकती है। इससे दिन में गर्मी से आंशिक राहत मिल सकती है। रात के तापमान में भी मामूली गिरावट आ सकती है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। दूसरे सप्ताह में तापमान नीचे जा सकता है।