पानीपत: समालखा में आवारा पशु पकड़ने का अभियान ठप, बेसहारा गाय हर रात बन रही हादसों की वजह

जागरण संवाददाता, समालखा। गोशालाओं में जगह की कमी से बेसहारा पशुओं को पकड़ने का अभियान सस्त चल रहा है। नगर परिषद के अधिकारी गौशाला संचालकों से बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद अभियान में गति आएगी।

उल्लेखनीय है कि शहर में साढ़े छह सौ अधिक पशु पकड़े जा चुके हैं। अभी सौ से डेढ़ पशु और बचे हैं। वे अनाज मंडी सहित सर्विस रोड और वार्डों में चौक-चौराहे व गलियों में घूम रहे हैं। राहगीरों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। हादसे का डर बना रहता है।



सर्दी का सीजन शुरू हो गया है। धुंध में पशुओं के रोड पर होने से वाहन चालकों को वह दूर से दिखाई नहीं देता है। एक सप्ताह पूर्व भी मनाना फ्लाईओवर पर गोवंश के सामने आने से बस और कैंटर की टक्कर हुई थी।