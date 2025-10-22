Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पानीपत में तेज रफ्तार ऑटो ने राहगीर को कुचला, हालत गंभीर

    By Sandeep Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:38 AM (IST)

    पानीपत के जाटल रोड पर एक तेज रफ्तार ऑटो ने राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ऑटो चालक की पिटाई की और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तेज रफ्तार आटो ने राहगीर को मारी टक्कर, घायल

    जागरण संवाददाता, पानीपत। जाटल रोड पर एक आटो चालक ने तेज रफ्तार में आटो चलाते हुए राहगीर को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद वहां भीड़ एकत्रित हो गई और लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को काबू किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे एक व्यक्ति सड़क किनारे गिरकर घायल हो गया। घटना के बाद, राहगीरों ने चालक की पिटाई भी की। पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू की। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, और स्थानीय निवासियों ने सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है।