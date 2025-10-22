पानीपत में तेज रफ्तार ऑटो ने राहगीर को कुचला, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, पानीपत। जाटल रोड पर एक आटो चालक ने तेज रफ्तार में आटो चलाते हुए राहगीर को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद वहां भीड़ एकत्रित हो गई और लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को काबू किया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे एक व्यक्ति सड़क किनारे गिरकर घायल हो गया। घटना के बाद, राहगीरों ने चालक की पिटाई भी की। पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू की। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, और स्थानीय निवासियों ने सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है।