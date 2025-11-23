घर को ही बना लिया स्मैक बनाने की फैक्ट्री, पानीपत में पुलिस रेड में 4 किलो ड्रग्स बरामद
पानीपत में पुलिस ने स्मैक बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गंदराऊ गांव में छापेमारी कर 4 किलो से अधिक स्मैक बरामद की, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये से अधिक है। आरोपी राजस्थान से कच्चा माल मंगवाकर स्मैक तैयार करते थे और तस्करों को बेचते थे। पुलिस तस्करों और आपूर्तिकर्ता की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, पानीपत। नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कैराना पुलिस और एसओजी ने स्मैक उत्पादन का राजफाश किया और दो आरोपितों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने गांव गंदराऊ में छापेमारी कर लगभग चार किलो 102 ग्राम तैयार स्मैक बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब चार करोड़ 10 लाख रुपये बताई गई है।
ये जिले में अब तक की सबसे बड़ी स्मैक की बरामदगी है। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि आपरेशन ‘सवेरा’के तहत ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपित नवीन उर्फ धौनी गांव गंदराऊ और गय्यूर गांव गढ़ी बेसक, सनौली राजस्थान से कच्चा माल मंगाकर पानीपत में स्मैक तैयार करते थे।
गय्यूर ने पूछताछ में बताया कि राजस्थान निवासी विक्रम सिसौदिया से कोरियर के जरिए कच्चा माल आता था, जिसे नवीन के घर पर स्मैक में बदला जाता और फिर छोटे पैकेटों में तस्करों को बेचा जाता था।
पुलिस ने छानबीन में पता लगाया कि स्मैक खरीदने वाले छह तस्कर शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के निवासी हैं। आरोपितों ने तस्करों के नाम भी पुलिस को बताए। इसके अलावा, राजस्थान में विक्रम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना की गई है।
गिरफ्तार आरोपितों के पास से 33 हजार रुपये नगद भी बरामद हुए। एसपी ने बताया कि नवीन का बरेली के तस्कर से कई सालों से संपर्क था, जिसने विक्रम से संपर्क कराए थे। बरेली के तस्कर की भी मोबाइल नंबर के आधार पर तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई के लिए एसपी ने कैराना पुलिस और एसओजी टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की।
