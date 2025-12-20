Language
    पानीपत: सड़क हादसे में युवती की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल; अज्ञाक वाहन ने मारी टक्कर

    By Sandeep Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:36 PM (IST)

    पानीपत में रोहतक नेशनल हाईवे पर डाहर के पास एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई और उसके पिता गंभीर रूप से घा ...और पढ़ें

    सड़क हादसे में युवती की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, इसराना। रोहतक नेशनल हाईवे पर डाहर स्थित शुगर मिल के सामने शाम सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब पिता-पुत्री स्कूटी पर सवार होकर सोनीपत अपने घर लौट रहे थे।

    पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम करीब पांच बजे अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिर पड़े। राहगीरों ने तुरंत डायल 112 पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवती की मौत हो गई थी।

    हादसे में घायल पिता को राहगीरों की मदद से पानीपत के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मृत युवती के शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पानीपत के शव गृह में रखवा दिया है।

    मामले के जांच अधिकारी एएसआई सुभाष ने बताया कि मृत युवती और घायल व्यक्ति की पहचान सोनीपत के डराना के रूप में हुई है। रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है।