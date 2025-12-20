Language
    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:53 PM (IST)

    पानीपत में स्कूल चेयरमैन से 25 लाख की रंगदारी, 100 गोलियां मारने की दी धमकी (File Photo)

    जागरण संवाददाता, पानीपत। व्यापारियों से रंगादारी मांगने के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। बदमाशों ने पानीपत में दो लोगों से रंगदारी मांगी है। पहले मामले में बदमाशों ने शहर के सेक्टर 13/17 क्षेत्र में स्कूल के चेयरमैन से ई-मेल आइडी के माध्यम से 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है।

    रंगदारी की रकम नहीं देने परिवार को 100 गोलियां मारने की धमकी दी गई है। वहीं दूसरी मामले में सेक्टर-12 हुडा निवासी व्यापारी यशपाल गर्ग से 2.5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी बंबीहा गैंग के नाम पर दी गई।

    दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के सेक्टर 13/17 क्षेत्र में स्कूल के चेयरमैन से 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है।

    मांगी गई रकम जमा करने के लिए एक बैंक अकाउंट नंबर भी भेजा है। पीड़ित स्कूल चेयरमैन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 अगस्त को सुबह करीब 10:18 बजे स्कूल की ई-मेल पर एक धमकी भरा संदेश आया।

    ई-मेल में साफ लिखा था कि अगर 25 लाख रुपये नहीं दिए तो चेयरमैन और उनके परिवार को 100 गोलियां मार दी जाएंगी। धमकी देने वाले ने यह भी दावा किया कि उसने पूरे परिवार की रेकी कर ली है और हर गतिविधि की जानकारी उसके पास है।

    ई-मेल के साथ रंगदारी की रकम जमा कराने के लिए एक बैंक अकाउंट नंबर भी भेजा गया। चेयरमैन के अनुसार यह पहली धमकी नहीं थी।

    इससे पहले स्कूल के वाट्सएप नंबर पर भी धमकी भरा पत्र भेजा गया था, जिसमें हथियारों की तस्वीरें भी शामिल थीं। रंगदारी की बार-बार मिल रही धमकियों को देखते हुए स्कूल चेयरमैन की ओर से 16 दिसंबर को पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने बताया कि शिकायत पर एफआइआर दर्ज कर ली गई है। साइबर सेल की मदद से ई-मेल और बैंक अकाउंट की जांच में जुटी है।

    सेक्टर-12 हुडा निवासी व्यापारी यशपाल गर्ग से 2.5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। यह धमकी बंबीहा गैंग के नाम पर दी गई, जिससे व्यापारी और उसके परिवार में दहशत का माहौल है। व्यापारी यशपाल गर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वीरवार सुबह करीब 11:08 बजे उनके फोन पर एक अज्ञात नंबर से काल आई।