    पानीपत: शादी की खुशियां हुई बदरंग! समालखा में होटल मालिक पर मजदूरों ने लगाया 15 दिन की दिहाड़ी मारने का आरोप

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:17 AM (IST)

    समालखा में एक होटल में शादी समारोह में काम करने आए मजदूरों ने होटल मालिक पर दिहाड़ी न देने का आरोप लगाया है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें ठेकेदार के माध्यम से काम मिला था, लेकिन अब होटल मालिक पैसे नहीं दे रहा है। मजदूरों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मदद की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    समालखा में शादी समारोह में काम करने आए मजदूरों और होटल मालिक के बीच दिहाड़ी को लेकर विवाद (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, समालखा। जीटी रोड पर करहंस के सामने शादी समारोह में एक होटल में काम करने आए मजदूरों का विवाद थाना पहुंच चुका है। मजदूरों ने होटल मालिक पर ठेकेदार से सांठगांठ कर दिहाड़ी नहीं देने का आरोप लगाया है।

    ठेकेदार ने ही मजदूरों को काम करने दिल्ली से यहां भेजा था। पुलिस होटल मालिक और ठेकेदार से मामले में संपर्क साध रही है। मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली आदि राज्यों के रहने वाले हैं।

    दिल्ली निवासी अरमान, रणजीत शाह, राहुल पासवान, नौशाद, विशाल, गौरव, पवन, अजय, अरशद, सोनू, रविकांत, सूचा थापा,सरण मुखिया, चंचल पांडे, नवीन, दिलीप, किशोरी, जीवन आदि ने बताया कि वे लोग शादी समारोह में वेटर, क्रोकरी, जूठे बर्तनों की सफाई व अन्य सेवा का काम करते हैं।

    पिछले दिनों वे ठेकेदार के माध्यम से समालखा के जीटी रोड पर करहंस के सामने स्थित एक होटल में काम करने आए थे। उन्होंने दो से लेकर छह दिनों तक काम किया है। उनकी ठेकेदार से हजार और कुछ के पंद्रह रुपये दिहाड़ी दिलाने का एग्रीमेंट हुआ था।

    भोजन और सोने की जगह होटल मालिक को देना था। दिक्कत होने के बाद वे सोमवार को जाने लगे और ठेकेदार से रुपये की मांग की तो ठेकेदार ने होटल मालिक से रुपये लेने को कहा। होटल मालिक काम नहीं करने का आरोप लगाकर उन्हें दिहाड़ी नहीं दे रहे हैं। ठेकेदार को बुला भी नहीं रहे हैं। उनके पास रहने और खाने के पैसे भी नहीं है। उन्हें उनकी दिहाड़ी दिलवाई जाए।

    मजदूरों ने ठेकेदार और होटल मालिक के खिलाफ रोष व्यक्त कर पुलिस को शिकायत देकर दिहाड़ी दिलाने की फरियाद की है। होटल के कारिंदों पर गाली गलौज करने और धमकी देने का आरोप लगाया है।

    होटल मालिक ने बताया कि ठेकेदार ने उसके पास 30 मजदूर भेजे थे, जिनमें 20 अपनी मजदूरी ले गए। 10 ने समझौते से अधिक मजदूरी मांगी और लेने से इंकार कर दिया। वे दस की मजदूरी देने को तैयार हैं।

    वहीं मजदूरों का कहना है कि वे 40 हैं, जबकि ठेकेदार भी मजदूर की संख्या 30 बता रहे हैं। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल नवीन ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है, जिसकी जांच की जा रही है।