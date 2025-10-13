Language
    पानीपत में रोडवेज बस की चपेट में आया चार साल का बच्चा, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:27 AM (IST)

    पानीपत में एक दुखद घटना घटी जिसमें एक चार साल के बच्चे की रोडवेज बस से टक्कर लगने के कारण मौत हो गई। बच्चा सड़क पार कर रहा था तभी यह हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पानीपत में रोडवेज बस की चपेट में आया मासूम (File Photo)

    जासं, पानीपत। रविवार को चार वर्षीय बच्चा सड़क पार करते समय पानीपत रोडवेज डिपो की बस की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।

    कृष्णपुरा चौकी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया। पुलिस जांच अधिकारी एएसआइ सुनील कुमार ने बताया कि सौंदापुरा निवासी शकुंतला देवी अपने पोते उदित के साथ पानीपत आई थीं।