पानीपत में रोडवेज बस की चपेट में आया चार साल का बच्चा, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम
पानीपत में एक दुखद घटना घटी जिसमें एक चार साल के बच्चे की रोडवेज बस से टक्कर लगने के कारण मौत हो गई। बच्चा सड़क पार कर रहा था तभी यह हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जासं, पानीपत। रविवार को चार वर्षीय बच्चा सड़क पार करते समय पानीपत रोडवेज डिपो की बस की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।
कृष्णपुरा चौकी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया। पुलिस जांच अधिकारी एएसआइ सुनील कुमार ने बताया कि सौंदापुरा निवासी शकुंतला देवी अपने पोते उदित के साथ पानीपत आई थीं।
