पानीपत में रोडवेज बस की चपेट में आया चार साल का बच्चा, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

पानीपत में एक दुखद घटना घटी जिसमें एक चार साल के बच्चे की रोडवेज बस से टक्कर लगने के कारण मौत हो गई। बच्चा सड़क पार कर रहा था तभी यह हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पानीपत में रोडवेज बस की चपेट में आया मासूम (File Photo)