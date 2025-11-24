Language
    पानीपत में दर्दनाक सड़क हादसा, सरपंच के भतीजे की मौत

    By Dd Jha Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:58 PM (IST)

    पानीपत के समालखा में खलीला रोड पर रेलवे अंडरपास के पास दो बाइकों की टक्कर में करहंस गांव के राहुल की मौत हो गई। राहुल गांव की सरपंच सुखबीरी देवी का भतीजा था। वह किसी काम से खलीला जा रहा था तभी यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राहुल की एक साल पहले ही शादी हुई थी।

    पानीपत में दर्दनाक सड़क हादसा। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, समालखा (पानीपत)। खलीला रोड के निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के पास दो बाइकों की टक्कर में गांव करहंस के राहुल (29) की मौत हो गई। राहुल सरपंच सुखबीरी देवी का भतीजा (देवर का लड़का) था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया।

    सरपंच सुखबीरी ने बताया कि राहुल किसी काम से रविवार रात साढ़े सात बजे के करीब खलीला जा रहा था। जब वह रेलवे अंडरपास के पास पहुंचा तो दूसरी बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। घायल अवस्था में राहुल को उपमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    राहुल मजदूरी करता था। एक साल पहले उसकी शादी हुई थी। जांच अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।