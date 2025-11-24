पानीपत में दर्दनाक सड़क हादसा, सरपंच के भतीजे की मौत

जागरण संवाददाता, समालखा (पानीपत)। खलीला रोड के निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के पास दो बाइकों की टक्कर में गांव करहंस के राहुल (29) की मौत हो गई। राहुल सरपंच सुखबीरी देवी का भतीजा (देवर का लड़का) था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया।

सरपंच सुखबीरी ने बताया कि राहुल किसी काम से रविवार रात साढ़े सात बजे के करीब खलीला जा रहा था। जब वह रेलवे अंडरपास के पास पहुंचा तो दूसरी बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। घायल अवस्था में राहुल को उपमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।