पानीपत में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत
पानीपत के उटला रोड पर एक दर्दनाक हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। मतलौडा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पानीपत। उटला रोड पर सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।
थर्मल चौकी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में 36 वर्षीय विनोद पुत्र महावीर निवासी उटला और 30 वर्षीय कुंदन पुत्र तिजुराम बाइक पर सवार होकर पानीपत से उटला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मतलौडा से पानीपत की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्राइबर कार का चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर थाना पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस ने बताया कि विनोद का पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिया है। वहीं, कुंदन के स्वजन बिहार से आने वाले हैं, जिनके पहुंचने पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस ने फरार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गाड़ी के नंबर के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।
