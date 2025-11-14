पानीपत में दर्दनाक हादसा, पूजा करने मंदिर जा रहे व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत

पानीपत के सनौली खुर्द गांव में एक सड़क हादसे में 46 वर्षीय भोपाल की मौत हो गई। वह मंदिर में पूजा करने जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। राहगीरों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पूजा करने मंदिर जा रहे व्यक्ति की हादसे में मौत।