पानीपत में दर्दनाक हादसा, पूजा करने मंदिर जा रहे व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत
पानीपत के सनौली खुर्द गांव में एक सड़क हादसे में 46 वर्षीय भोपाल की मौत हो गई। वह मंदिर में पूजा करने जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। राहगीरों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पानीपत। सनौली खुर्द गांव में वीरवार को सड़क हादसे में 46 वर्षीय भोपाल मौत हो गई। वह रोजाना की तरह सुबह मंदिर में पूजा करने जा रहा था। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया। मृतक के भाई संजय त्यागी ने बताया कि सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी।
राहगीरों ने हादसे की सूचना स्वजन को दी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और राहगीरों की मदद से भोपाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के स्वजन ने बताया कि भोपाल शांत और धार्मिक प्रवृति का था। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
