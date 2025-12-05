रिटायर्ड IPS के बेटे ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार की आत्महत्या, बाथरूम में खून से लथपथ में मिला शव

Language
    By Pardeep Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:16 PM (IST)

    रिटायर्ड IPS के बेटे ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार की आत्महत्या। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पानीपत। सेक्टर-13/17 में शुक्रवार सुबह एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां रिटायर्ड आइपीएस अधिकारी के बेटे ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना उस समय की है जब परिवार के सभी सदस्य सुबह सैर के लिए घर से बाहर गए हुए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान कनपटी पर पिस्टल रखकर आत्महत्या करने वाले संदीप हुड्डा (21) का शव बाथरूम में खून से लथपथ हालत में मिला। सुबह मेड घर पर काम करने पहुंची तो वारदात का पता चला। घबराई हुई मेड ने तुरंत पड़ोसियों और परिवार को फोन कर घटना की सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया।

    जांच अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी रामगोबिंद हुड्डा मूल रूप से रोहतक जिले के जसिया गांव के रहने वाले हैं। 1980 से पूरा रामगोबिंद अपनी पत्नी दर्शना हुड्डा, पुत्र संदीप हुड्डा, पुत्रवधु रजनी व पौते वीरेन के साथ पानीपत में रह रहा था।

    घटना सेक्टर-13-17 के मकान नंबर 620 में हुई है। हाल ही में परिवार गुरुग्राम में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए घर बदलने की प्रक्रिया चल रही थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि संदीप पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव से जूझ रहा था और शहर के एक निजी अस्पताल से उसका उपचार चल रहा था। प्राथमिक जांच में आत्महत्या की बात सामने आई है।

    पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संदीप की लाइसेंसी पिस्टल घटनास्थल पर ही बरामद हुई है। बाथरूम के भीतर कोई संघर्ष या जबरन प्रवेश के निशान नहीं मिले हैं, जिससे पुलिस आत्महत्या के एंगल को मजबूत मान रही है।

    हालांकि, पुलिस ने स्वजन के बयान दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। दोपहर में शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने स्वजन के हवाले कर दिया। घटना से पूरे सेक्टर में शोक माहौल बन गया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में संदीप ने यह कदम उठाया।