हरियाणा में किसानों पर आफत की बारिश, 6875 करोड़ का धान मंडियों में भीगा, 38.50 लाख एकड़ में फसल प्रभावित

हरियाणा के 16 जिलों में हुई भारी वर्षा के कारण मंडियों में रखा 374644 टन धान भीग गया जिससे लगभग 6875 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। खेतों में खड़ी बासमती धान की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है जिससे प्रति एकड़ उत्पादन में कमी आने की आशंका है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है और उन्हें सरकार से राहत पैकेज की उम्मीद है।

जागरण टीम, पानीपत। धान पर खेतों से मंडी तक संकट है। सोमवार को 16 जिलों में वर्षा हुई कई जिलों में दो दिन से तेज हवा व वर्षा से मंडियों में किसानों का 3,74,644 टन धान भीग गया। इसकी अनुमानित कीमत 6875 करोड़ रुपये है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उधर, खेतों में बासमती धान की 38.50 लाख एकड़ फसल तेज हवा और वर्षा से भीग गई। प्रति एकड़ दो से तीन क्विंटल उत्पादन कम होने की संभावना है। प्रदेश में इस बार धान का कुल रकबा 32.50 लाख हैक्टेयर था। धान को वर्षा से बचाने का दावा किया था, लेकिन धान भीगता रहा।

सोमवार शाम करीब छह पांच बजे तक 17 जिलों की मंडियों में 15,08,310 टन पीआर धान की आवक हुई है। 11,33,666 टन की खरीद हो चुकी है। 3,74,644 टन पीआर धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। किसानों ने अपने स्तर पर तिरपाल से धान की ढेरियों को बचाने का प्रयास किया।

दो दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका है। 15 जिलों में पीआर धान की सरकारी खरीद हो रही है। चरखी-दादरी और रेवाड़ी में सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। करनाल की अनाज मंडियों में 201464 एमटी धान की खरीद हुई है। और 74983 एमटी ही धान का उठान हुआ है। 191020 एमटी के करीब धान अनाज मंडियों में पड़ा है। असंध की मंडी में सबसे अधिक धान भीगा। किसानों को मिले मदद यमुनानगर के खजूरी निवासी किसान प्रताप चौहान ने कहा कि उद्योगपतियों की तरह किसानों काे भी नुकसान पर राहत पैकेज देना चाहिए। उठान धीमा होने व पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने से धान की बेकदरी हो रही है। अब वर्षा ने अरमानों पर पानी फेर दिया।