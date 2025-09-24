Panipat News: ओएचई लाइन की ओवरहेड तार टूटने से रेल यातायात ठप, दीवाना रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा
पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के पास ओएचई लाइन की तार टूटने से रेल यातायात बाधित हुआ। समय रहते तार टूटने की सूचना मिलने से एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का कार्य शुरू किया। इस घटना के चलते मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चलीं। जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, पानीपत। दीवाना रेलवे स्टेशन के पास ओएचई लाइन की ओवरहेड तार टूटने से रेल यातायात ठप हो गया। अचानक टूटी तार के कारण बड़ा हादसा होने से बच गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद रेलवे इंजीनियरिंग विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया।
हादसे के बाद मेल, एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से आधे से दो घंटे तक की देरी से चली। कार्यवाहक स्टेशन अधीक्षक धीरज ने बताया कि दीवाना गांव के पास सुबह साढ़े 6 बजे के करीब ओएचई लाइन टूट गई थी जिसकी जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर इंजीनियरों को भेजकर लाइन को ठीक करवा दिया गया है।
इंजीनियरों को लाइन ठीक करने में करीब डेढ़ घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पानीपत से गुजरने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट चली। ओएचई लाइन टूटने का कारण पता नहीं चल पाया है। जिसकी जांच अधिकारियों द्वारा की जा रही है।
सुबह के समय पानीपत से गुजरने वाली अधिकतर ट्रेन 10 से 15 मिनट तक लेट रही। ओएचई लाइन 20 दिन में दो बार ब्रेक हुई है। इससे पहले चार सितंबर को भी दिवाना रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे की डाउन लाइन पर बीबीएमबी का हाईटेंशन तार टूटकर ओएचई लाइन पर टूटकर गिर गया था।
लाइन ब्रेकडाउन होने से पानीपत से दिल्ली सुबह 6:40 पर जाने वाली ट्रेन को ब्रेक लगाने पड़े। 6 बजकर 52 मिनट पर कुरुक्षेत्र से हजरत निजामुद्दीन, 8 बजकर 37 पर झेलम एक्सप्रेस व 1 बजकर 55 पर कुरुक्षेत्र से दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्रभावित हुई हैं। इस घटना के बाद से अधिकतर ट्रेन 10 से 15 मिनट लेट हो गईं। सबसे ज्यादा प्रभावित कुरुक्षेत्र से हजरत निजामुद्दीन 3 घंटे लेट हुई है।
रमेश चंद्र, स्टेशन अधीक्षक रेलवे स्टेशन पानीपत ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने के बाद तुरंत टीम को सक्रिय कर दिया गया। ओएचई तार पर बीबीएमबी का तार टूटने से यह हादसा हुआ है। टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया था। इंजीनियर्स की टीम ने करीब डेढ़ घंटे में वायरिंग ठीक कर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया।
