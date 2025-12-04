Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'साइको नहीं, शातिर है किलर...', परिजन बोले- पूनम को फांसी पर लटका दो; भाई ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:59 PM (IST)

    पूनम नाम की एक महिला ने तांत्रिक के सामने मासूमों की हत्या का राज उगला। महिला का पति और ससुराल वाले उसे इलाज के लिए तांत्रिक के पास ले जाते थे। महिला ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    परिजन बोले- पूनम को फांसी पर लटका दो। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सोनीपत/पानीपत। चार मासूम बच्चों की सीरियल हत्याओं में गिरफ्तार पूनम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उसे ‘साइको किलर’ बताने की थ्योरी उसके पति नवीन ने सिरे से खारिज कर दी है। उनका कहना है कि पूनम न मानसिक रूप से बीमार है, न साइको, वह बेहद शातिर है। उसने वर्षों तक परिवार की आंखों में धूल झोंकते हुए बच्चों को एक-एक कर मौत के घाट उतारा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवीन व परिवार के सदस्यों सहित जिनके बच्चों की उसने हत्या की है ने कहा कि ऐसे अपराध की केवल एक ही सजा है वो है फांसी। उन्होंने मांग की कि पूनम को फांसी की सजा दी जाए।

    पूनम के पति नवीन ने कहा कि पूनम ने हत्या कर बेहद चालाकी से हत्याओं पर पर्दा डाला। परिवार को क्या, अपने ही बच्चों को मारकर भी उसने किसी को भनक तक नहीं लगने दी।

    नवीन मृतक बच्ची विधि के पिता के चचेरे भाई हैं और गुरुवार को वे विधि की आत्मा की शांति के लिए वेस्ट रामनगर में हुए हवन में पिता के साथ पहुंचे थे।

    नवीन के मुताबिक, बड़े बेटे शुभम की मौत के बाद पूनम ने अस्पताल में भर्ती होकर डिप्रेशन का ड्रामा रचा। वे उसे चंडीगढ़ तक के बड़े चिकित्सकों को दिखाते रहे, मगर कोई मानसिक समस्या सामने नहीं आई।

    बच्चों को पालती थी फिर मार देती थी

    जबकि बाद में पता चला कि वह बेहद माहिर है, छोटी-छोटी बातों को तूल देकर झगड़ा करती, मायके चली जाती और मौका पाकर बच्चों को मारकर बीमारी व तनाव का ढोंग करती रही। परिवार को अब महसूस हो रहा है कि दूसरे बेटे को किसी के पास नहीं छोड़ने का उसका ‘अति-संवेदनशील’ व्यवहार भी एक दिखावा था।

    नवीन का कहना है कि हम समझते रहे कि वह बड़े बेटे की मौत के बाद छोटे बेटे को लेकर ज्यादा सतर्क है पर वह बच्चों को पालती थी और फिर उन्हें मार देती थी।

    मामला उजागर न होता तो शायद परिवार के बाकी बच्चों को भी मौत के घाट उतार देती। नवीन ने स्पष्ट कहा कि जब अपने ही बेटे को नहीं छोड़ा, तो परिवार के दूसरे बच्चों को भी वह मार देती। संदीप और वे उसके घर एक-एक लड़का बचा है।

    मां बोली- म्हारी के गलती- उसनै जिसा किया उसा भोग्गैगी छह वर्षीय मासूम विधि की हत्या के रहस्योद्घाटन के बाद जागरण टीम सिवाह स्थित पूनम के मायके पहुंची।

     

    तांत्रिक के सामने उगले थे राज

    माहौल सदमे से भरा था। घर के बाहर खड़ी पूनम की मां सुनीता हाथ जोड़कर बार-बार यही कहती रहीं- म्हारी के गलती सै, उसने जिसा किया, उसा ए भोग्गैगी। ईब और के कर सकै सै?

    भाई का दावा- 2023 में तांत्रिक के सामने उगले थे हत्याओं के राज पूनम के छोटे भाई पंकज ने बताया कि वह दो साल बीमार चल रही थी और अधिकतर समय मायके में ही रहती थी। पूनम का पति नवीन और ससुराल पक्ष कैराना के एक तांत्रिक के पास उसे इलाज के लिए जाया करते थे।

    हालत लगातार बिगड़ती चली गई

    उसी तांत्रिक के सामने पूनम ने वर्ष 2023 में मासूमों की हत्याओं के राज भी उगले थे। वह पड़ोस के एक मृत युवक की आत्मा अपने अंदर होने का दावा करती थी और कई बार अजीब हरकतें भी करती थी। शादी से पहले पूनम बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन 2023 की पहली घटना के बाद से उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई।

    शादी कराने वाले भी सदमे में- ‘चेहरे पर रत्ती भर घबराहट नहीं थी’ नौल्था गांव में शादी के दिन हुई दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया।

    घर में मासूम लड़की की हत्या कर दी

    नौल्था निवासी सतपाल ने बताया कि मैंने वर्ष 2019 में पूनम की शादी गोहाना के भावड़ निवासी नवीन से कराई थी। उसने हमारे घर में मासूम लड़की की हत्या कर दी। घटना के बाद भी नीलम के चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या पछतावा नहीं दिखा। वह ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो कुछ जानती ही न हो। सतपाल ने बताया कि पूनम की सास उनकी मौसेरी बहन है।

     