'साइको नहीं, शातिर है किलर...', परिजन बोले- पूनम को फांसी पर लटका दो; भाई ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे

जागरण संवाददाता, सोनीपत/पानीपत। चार मासूम बच्चों की सीरियल हत्याओं में गिरफ्तार पूनम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उसे ‘साइको किलर’ बताने की थ्योरी उसके पति नवीन ने सिरे से खारिज कर दी है। उनका कहना है कि पूनम न मानसिक रूप से बीमार है, न साइको, वह बेहद शातिर है। उसने वर्षों तक परिवार की आंखों में धूल झोंकते हुए बच्चों को एक-एक कर मौत के घाट उतारा।

नवीन व परिवार के सदस्यों सहित जिनके बच्चों की उसने हत्या की है ने कहा कि ऐसे अपराध की केवल एक ही सजा है वो है फांसी। उन्होंने मांग की कि पूनम को फांसी की सजा दी जाए।

पूनम के पति नवीन ने कहा कि पूनम ने हत्या कर बेहद चालाकी से हत्याओं पर पर्दा डाला। परिवार को क्या, अपने ही बच्चों को मारकर भी उसने किसी को भनक तक नहीं लगने दी।

नवीन मृतक बच्ची विधि के पिता के चचेरे भाई हैं और गुरुवार को वे विधि की आत्मा की शांति के लिए वेस्ट रामनगर में हुए हवन में पिता के साथ पहुंचे थे।

नवीन के मुताबिक, बड़े बेटे शुभम की मौत के बाद पूनम ने अस्पताल में भर्ती होकर डिप्रेशन का ड्रामा रचा। वे उसे चंडीगढ़ तक के बड़े चिकित्सकों को दिखाते रहे, मगर कोई मानसिक समस्या सामने नहीं आई।

बच्चों को पालती थी फिर मार देती थी

जबकि बाद में पता चला कि वह बेहद माहिर है, छोटी-छोटी बातों को तूल देकर झगड़ा करती, मायके चली जाती और मौका पाकर बच्चों को मारकर बीमारी व तनाव का ढोंग करती रही। परिवार को अब महसूस हो रहा है कि दूसरे बेटे को किसी के पास नहीं छोड़ने का उसका ‘अति-संवेदनशील’ व्यवहार भी एक दिखावा था।