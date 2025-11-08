पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से दो घायल; पानीपत में घर पर फायरिंग कर नकद व गहने लूटे थे
पानीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाश घायल हो गए और एक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी शाहपुर-जवाहरा मार्ग से गुजरने वाले हैं। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। आरोपियों से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, पानीपत। शनिवार तड़के पुलिस टीम व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि तीसरे को पुलिस ने भागते हुए पकड़ा। गोली लगने से घायल बदमाशों को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत यह कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शनिवार तड़के ये आरोपित शाहपुर-ज्वाहरा मार्ग से गुजरने वाले हैं।
एसपी भूपेंद्र सिंह ने आरोपितों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। सीआइए वन प्रभारी इंस्पेक्टर विजय के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी की और संदिग्ध वाहन रोकने का प्रयास किया। जैसे ही पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया, आरोपितों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपितों ने करीब चार राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें दो आरोपितों संदीप और सन्नी के पैरों में गोली लगी।
जबकि, तीसरा आरोपित भागने की कोशिश में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपितों के कब्जे से तीन अवैध पिस्टल और छह कारतूस बरामद हुए। पुलिस के अनुसार 13 अक्टूबर की रात संजीव उर्फ बाजा और उसके साथियों ने पानीपत के विकास नगर क्षेत्र में एक घर पर फायरिंग की थी।
विकास नगर निवासी सुरेश कुमार की पत्नी शिकायतकर्ता राजवंती ने बताया था कि संजीव और उसके साथियों ने उनके घर से तीन लाख रुपये, सोने की चेन और चांदी की पायल लूट ली। आरोपितों ने परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की।
मामला जमीनी विवाद से जुड़ा था। तीसरे आरोपित दीपक का मिला तीन दिन का रिमांड इसराना थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए तीसरे आरोपित दीपक निवासी रामराय जींद को पुलिस ने शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के रिमांड पर भेजा गया।
वहीं, गोली लगने से घायल आरोपी नवदीप और संदीप का पीजीआइ रोहतक में इलाज चल रहा है। वर्जन आपरेशन ट्रैक डाउन के तहत यह पुलिस की बड़ी सफलता है। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ जारी है और उनके अन्य साथियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। -भूपेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक पानीपत।
