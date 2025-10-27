पानीपत में पुलिस की कार्रवाई, युवक पर हमला करने के दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, समालखा। करहंस गांव में 16 अक्टूबर को जानलेवा हमले करने के दो आरोपितों को थाना पुलिस ने शुक्रवार शाम गिरफ्तार किया। शनिवार को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। आरोपित विजय उर्फ डोली करहंस तो काकू उर्फ मंजीत कुराड़ गांव के रहने वाले हैं।

हेड कांस्टेबल अमित त्यागी ने बताया कि करहंस गांव के विनय गत 16 अक्टूबर की शाम करीब चार बजे अपने निर्माणाधीन मकान पर आया था। अमेरिका में रह रहे भाई सन्नी से मोबाइल पर बात कर रहा था।

तभी आरोपितों ने लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। एक आरोपित ने उस पर पिस्तौल तान दी। पीड़ित के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर आए और दोनों जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। हमले में पीड़ित को सिर, हाथ और पैर में काफी चोटें लगी थीं।