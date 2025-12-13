Language
    पानीपत: तालाब में डूबने से युवक की मौत, सात दिनों से था लापता

    By Sandeep Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:58 PM (IST)

    पानीपत के गांव डाड़ौला में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। 35 वर्षीय सुनील सात दिन से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पु ...और पढ़ें

    पानीपत: तालाब में डूबने से युवक की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पानीपत। गांव डाड़ौला निवासी एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय सुनील निवासी डाड़ौला के रूप में हुई है। सुनील मानसिक रूप से दिव्यांग था और उसे अक्सर दौरे पड़ते थे। स्वजन ने गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था।

    स्वजन ने बताया कि वह सात दिसंबर को घर से निकल गया था और देर शाम तक वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला तो थाना औद्योगिक सेक्टर-29 में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

    लेकिन गांव के ही तालाब में एक शव तैरता हुआ दिखाई देने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकलवाया, जिसकी पहचान गुमशुदा सुनील के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में पुलिस को किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं।

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। थाना औद्योगिक सेक्टर-29 पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला तालाब में डूबने से मौत का प्रतीत होता है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।