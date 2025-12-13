पानीपत: तालाब में डूबने से युवक की मौत, सात दिनों से था लापता

जागरण संवाददाता, पानीपत। गांव डाड़ौला निवासी एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय सुनील निवासी डाड़ौला के रूप में हुई है। सुनील मानसिक रूप से दिव्यांग था और उसे अक्सर दौरे पड़ते थे। स्वजन ने गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वजन ने बताया कि वह सात दिसंबर को घर से निकल गया था और देर शाम तक वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला तो थाना औद्योगिक सेक्टर-29 में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

लेकिन गांव के ही तालाब में एक शव तैरता हुआ दिखाई देने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकलवाया, जिसकी पहचान गुमशुदा सुनील के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में पुलिस को किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं।