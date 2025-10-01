Language
    पानीपत में शादी में कहासुनी के बाद फायरिंग, युवक के पीठ में लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:56 AM (IST)

    पानीपत के सींक गांव में राजवीर मलिक के बेटे की शादी में गोलीबारी की घटना हुई। सींक निवासी मोहित और रिंकू उर्फ टीनू ने दिनेश उर्फ लीलू पर गोलियां चलाईं जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उसकी हालत नाज़ुक बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है

    पानीपत में शादी में कहासुनी के बाद फायरिंग, युवक के पीठ में लगी गोली

    जागरण संवाददाता, पानीपत। सींक गांव में मंगलवार को राजवीर मलिक के बेटे की शादी में एक दुख घटना घटी। समारोह में दिनेश उर्फ लीलू भी शामिल था। रात करीब 8:40 बजे सींक निवासी मोहित और रिंकू उर्फ टीनू अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे।

    इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान रिंकू ने दिनेश पर तीन से चार गोलियां चलाईं। इनमें से एक गोली दीवार में, दूसरी दिनेश के कान के पास से निकल गई, जबकि तीसरी गोली उसकी पीठ में लगी, इससे वह जख्मी हो गया। दिनेश को तुरंत प्राइवेट अस्पताल ओसकर में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

    इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना ने शादी के माहौल को गमगीन कर दिया है।