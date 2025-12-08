पानीपत: सनौली बाईपास पर दर्दनाक हादसा, कार पलटने से 20 वर्षीय युवक की मौत और 4 घायल
पानीपत में सनौली बाईपास पर शादी समारोह से लौट रहे युवकों की कार पलटने से एक युवक की मौत हो गई और चार घायल हो गए। चालक को नींद की झपकी आने से कार अनियं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पानीपत। शादी समारोह से पानीपत लौट रहे युवकों की कार देर रात सनौली बाईपास पर अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक को नींद की झपकी आने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और खुशियों से भरा सफर मातम में बदल गया। हादसे में 20 वर्षीय शिवम पुत्र सतेंद्र निवासी छारोली, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई।
जबकि कार में सवार चार अन्य युवक घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि शिवम अपने साथियों राज, प्रिंस, सुमीत और निशांत के साथ छपरौली में एक शादी समारोह में शामिल होकर देर रात पानीपत लौट रहा था। करीब रात 1 बजे जब उनकी कार सनौली बाईपास से गुजर रही थी, तभी अचानक चालक को नींद की झपकी आने से वाहन अनियंत्रित हो गया।
तेज रफ्तार में चल रही कार सड़क किनारे टकराकर पलट गई जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और शिवम की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से घायलों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल राज और प्रिंस को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है।
वहीं, सुमीत और निशांत को हल्की चोट आई हैं और उनका प्राथमिक उपचार करवाया गया। पुलिस ने मृतक शिवम को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वजन ने बताया कि शिवम परिवार का सबसे चहेता सदस्य था और उसकी मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। शादी की खुशियां कुछ ही घंटों में मातम में बदल गईं।
