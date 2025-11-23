पानीपत: पेशाब करने की जगह मांगने पर हुआ कलह, रोडवेज कर्मियों ने कर दिया आंदोलन; विवाद में क्यों हुई कैबिनेट मंत्री की एंट्री?

जागरण संवाददाता, पानीपत। पानीपत-रोहतक हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर रोडवेज बस रोककर बच्चे को पेशाब कराने को लेकर परिचालक व पंप संचालिका के बीच हुए विवाद का वीरवार को कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार के हस्तक्षेप से पटाक्षेप हो गया। सोनीपत के डीसी कार्यालय में हुई बैठक में दोनों पक्षों को बुलाया गया। जिसकी अध्यक्षा मंत्री पंवार ने की। बैठक में पंप संचालिका ने परिचालक से माफी मांगी, जिस पर रोडवेज कर्मियों ने आंदोलन वापस ले लिया। बैठक में प्रशासन के आला अधिकारी, रोडवेज अधिकारी, साझा मोर्चा के प्रतिनिधि और पंप संचालिका भी पहुंची। पंप संचालिका ने परिचालक के सिर पर हाथ रखकर कहा कि तू मेरे बेटे के समान, तेरे से कोई द्वेष नहीं है और मेरे से गलती हो गई। परिचालक ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि अब वह कोई कार्रवाई नहीं चाहता है।

शनिवार सुबह सोनीपत के डीसी कार्यालय में हुई बैठक रोडवेज कर्मियों के साझा मोर्चा के शीर्ष नेता भी पहुंचे। बैठक में वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी आरके सिंह और उपायुक्त सुशील सारवान भी रहे। लगभग डेढ़ घंटे तक बैठक चली। मंत्री पंवार ने मोर्चा के नेताओं से विवाद को निपटाने को कहा। दोनों पक्षों से विस्तार से बातचीत के बाद मोर्चा के नेता अशोक खोखर, जगदीप लाठर, वीरेंद्र, अमित महराना व संदीप ने कहा कि रोडवेज कर्मी भी विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, पंप संचालिका ने माफी मांग ली है तो वह आंदोलन वापस लेते हैं। कर्मचारी नेता अशोक पांचाल ने कहा कि अब मामला निपट गया और चक्का जाम नहीं किया जाएगा।

17 नवंबर को चंडीगढ़ से रोहतक जा रही गोहाना सब डिपो की रोडवेज बस में सवार एक महिला यात्री ने परिचालक से अपने 4 साल के बच्चे को पेशाब कराने का आग्रह किया। हाईवे पर कहीं शौचालय नहीं मिला तो उसने डाहर के पास इंडियन आयल के पेट्रोल पंप पर बस को रोक दिया ओर महिला को बच्चे के साथ भेज दिया।

महिला से शौचालय का गेट नहीं खुला, तो बच्चे के पेशाब के प्रेसर की स्थिति को देखते हुए वहीं पर कच्चे में अमरूद के पेड़ के पास उसने पेशाब करा दिया। सेल्समैन ने यह घटना देखी तो उनके बीच विवाद हो गया।