पानीपत में पुलिस की कार्रवाई, कार से मोबाइल व नगदी चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

जागरणसंवाददाता, पानीपत। सीआईए वन पुलिस ने मंगलवार शाम अंसलगेट नंबर-3 के पास एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया, जो टोलप्लाजा के पास खड़ी कार से नकदी, मोबाइल और अन्य सामान चुराने का आरोपित है। उसकी पहचान गढ़ी बेसिक गांव निवासी मुशर्रफ के रूप में हुई।

सीआईए वन प्रभारी सब इंस्पेक्टर संदीप ने बताया कि गश्त के दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लिया।

पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया कि उसने 29 सितंबर को टोलप्लाजा के पास खड़ी स्कार्पियो से एक मोबाइल, 700 रुपये, जूते और चाबी का गुच्छा चुराया था।

आरोपित ने बताया कि नशे की लत पूरी करने के लिए उसने चोरी की। बरामद सामान के साथ उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।