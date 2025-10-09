Language
    पानीपत में पुलिस की कार्रवाई, कार से मोबाइल व नगदी चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

    By Sandeep Kumar Edited By: Nitish Kushwaha
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:52 AM (IST)

    पानीपत पुलिस ने कार से मोबाइल और नकदी चुराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई। आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। पुलिस अब आरोपी को रिमांड पर लेकर अन्य चोरी की वारदातों के बारे में पूछताछ करेगी। पुलिस अधीक्षक ने चोरी रोकने के लिए गश्त बढ़ाने की बात कही है।

    Hero Image

    पानीपत में कार से चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरणसंवाददाता, पानीपतसीआईए वन पुलिस ने मंगलवार शाम अंसलगेट नंबर-3 के पास एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया, जो टोलप्लाजा के पास खड़ी कार से नकदी, मोबाइल और अन्य सामान चुराने का आरोपित है। उसकी पहचान गढ़ी बेसिक गांव निवासी मुशर्रफ के रूप में हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    सीआईए वन प्रभारी सब इंस्पेक्टर संदीप ने बताया कि गश्त के दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लिया।

     

    पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया कि उसने 29 सितंबर को टोलप्लाजा के पास खड़ी स्कार्पियो से एक मोबाइल, 700 रुपये, जूते और चाबी का गुच्छा चुराया था।

     

    आरोपित ने बताया कि नशे की लत पूरी करने के लिए उसने चोरी की। बरामद सामान के साथ उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।