पानीपत के समालखा में चचोरों ने उड़ाए नकदी और गहने, गैस सिलेंडर सहित ये कीमती सामान भी गायब

पानीपत के समालखा में गांधी कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह के घर में गुरुवार रात चोरी हो गई। चोर दीवार फांदकर घर में घुसे और परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया। चोरों ने नकदी आभूषण मोबाइल फोन और रसोई गैस सिलेंडर सहित कई कीमती सामान चुरा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Haryana News: घर से नकदी और आभूषण चोरी (जागरण फाइल फोटो)