    पानीपत के समालखा में चचोरों ने उड़ाए नकदी और गहने, गैस सिलेंडर सहित ये कीमती सामान भी गायब

    By dd jha Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:49 PM (IST)

    पानीपत के समालखा में गांधी कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह के घर में गुरुवार रात चोरी हो गई। चोर दीवार फांदकर घर में घुसे और परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया। चोरों ने नकदी आभूषण मोबाइल फोन और रसोई गैस सिलेंडर सहित कई कीमती सामान चुरा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Haryana News: घर से नकदी और आभूषण चोरी (जागरण फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, समालखा। वीरवार की रात गांधी कालोनी वार्ड नंबर चार निवासी विक्रम सिंह के घर में चोरी की घटना हुई। चोरों ने नकदी और आभूषण चुरा लिए। वारदात के समय विक्रम का परिवार एक कमरे में सो रहा था, जबकि चोर दूसरे कमरे में घुसकर चोरी कर गए।

    चोर दीवार फांदकर अंदर आए और विक्रम के कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी। चोरों ने रसोई गैस सिलिंडर, सोने की नाक की मोती, एक अंगूठी, पांच चांदी के सिक्के, चांदी की चुटकी, नौ हजार रुपये, तीन मोबाइल फोन और पर्स चुरा लिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।