हरियाणा के पानीपत में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, कई लोग घायल

जागरण संवाददाता, समालखा। वजीरपुर-टिटाना से डिडवाडी जाने वाले रोड पर जहां सड़क हादसे में घायल करीब 19 वर्षीय एक युवक की पानीपत के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

वहीं जीटी रोड पर मनाना फ्लाईओवर पर प्लाईवुड बोर्ड से भरा टेंपू टायर फटने से पलट गया। हादसे में टेंपू चालक मंजीत वासी गन्नौर, सोनीपत बाल बाल बच गया।

हाईवे यातायात पुलिस ने मौके पर पहुंच कर यातायात को सामान्य करवाया। जांच कर्मी एवं एएसआई जय भगवान ने बताया कि शिकायतकर्ता वजीरपुर-टिटाना निवासी सचिन नाथ ने बताया कि मंगलवार को उसका चचेरा भाई कपिल नाथ बाइक पर से नौल्था में एक एक्सपोर्ट कंपनी में जा रहा था। वह जैसे ही गांव से निकलकर डिडवाड़ी रोड पर पहुंचा तो तेज ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी।