हरियाणा के पानीपत में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, कई लोग घायल
पानीपत के समालखा में सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। वजीरपुर-टिटाना रोड पर ट्रैक्टर की टक्कर से एक युवक की जान चली गई जबकि जीटी रोड पर टेंपो पलटने से चालक बाल-बाल बचा। अन्य हादसों में कई लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, समालखा। वजीरपुर-टिटाना से डिडवाडी जाने वाले रोड पर जहां सड़क हादसे में घायल करीब 19 वर्षीय एक युवक की पानीपत के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।
वहीं जीटी रोड पर मनाना फ्लाईओवर पर प्लाईवुड बोर्ड से भरा टेंपू टायर फटने से पलट गया। हादसे में टेंपू चालक मंजीत वासी गन्नौर, सोनीपत बाल बाल बच गया।
हाईवे यातायात पुलिस ने मौके पर पहुंच कर यातायात को सामान्य करवाया। जांच कर्मी एवं एएसआई जय भगवान ने बताया कि शिकायतकर्ता वजीरपुर-टिटाना निवासी सचिन नाथ ने बताया कि मंगलवार को उसका चचेरा भाई कपिल नाथ बाइक पर से नौल्था में एक एक्सपोर्ट कंपनी में जा रहा था। वह जैसे ही गांव से निकलकर डिडवाड़ी रोड पर पहुंचा तो तेज ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी।
हादसे में कपिल नाथ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पानीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार सुबह उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव स्वजनों को सौंप दिया है।
वहीं एक अन्य हादसे में जीटी रोड के दिल्ली लेन पर दोपहर बाद नीलकंठ ढाबे के सामने कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक पर सवार चार लोग जख्मी हो गए।
एक अन्य हादसे में झट्टीपुर के सामने जीटी रोड के पानीपत लेन पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
