    पानीपत रेलवे पुलिस का साइबर अपराध जागरूकता अभियान शुरू, जनता को किया गया जागरूक

    By dd jha Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:51 AM (IST)

    समालखा में राजकीय रेलवे पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को इकट्ठा कर साइबर अपराध से बचने के उपाय बताए गए। यात्रियों को अनजान लिंक व ऐप से दूर रहने और ओटीपी साझा न करने की सलाह दी गई। जीआरपी प्रभारी ने रेलवे पार्क में पौधा भी लगाया।

    जीआरपी ने साइबर क्राइम को लेकर यात्रियों को किया जागरूक

    जागरण संवाददाता, समालखा। राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर जीआरपी प्रभारी ने रेलवै पार्क में पौधा रोपण भी किया।

    समालखा रेलवे स्टेशन के बाहर परिसर में यात्रियों को एकत्रित करके साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। जीआरपी चौकी इंचार्ज जसबीर सिंह ने यात्रियों को किसी अनजान लिंक व एप को खोलने से मना किया।

    किसी से ओटीपी साझा नहीं करने की बात बताई। सोशल साइट्स से किसी एप को डाउनलोड नहीं करने की बात कही है। इस मौके पर जोगिन्द्र, रवि व रीना मौजुद रहे।

