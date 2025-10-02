पानीपत रेलवे पुलिस का साइबर अपराध जागरूकता अभियान शुरू, जनता को किया गया जागरूक

जागरण संवाददाता, समालखा। राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर जीआरपी प्रभारी ने रेलवै पार्क में पौधा रोपण भी किया।

समालखा रेलवे स्टेशन के बाहर परिसर में यात्रियों को एकत्रित करके साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। जीआरपी चौकी इंचार्ज जसबीर सिंह ने यात्रियों को किसी अनजान लिंक व एप को खोलने से मना किया।

किसी से ओटीपी साझा नहीं करने की बात बताई। सोशल साइट्स से किसी एप को डाउनलोड नहीं करने की बात कही है। इस मौके पर जोगिन्द्र, रवि व रीना मौजुद रहे।