मदरसे में घुसकर टीचरों से की बदसलूकी, फेंक दी किताबें; पानीपत में बाइक सवार युवक की गुस्ताखी
पानीपत के एक मदरसे में एक अज्ञात युवक ने घुसकर टीचरों के साथ बदसलूकी की और मदरसे में रखी किताबों को फेंक दिया। युवक बाइक पर सवार होकर आया था जिसका नंबर टीचरों ने नोट कर पुलिस को दिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर बाइक नंबर के आधार पर युवक की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पानीपत। किला थाना क्षेत्र स्थित हाली कालोनी के एक मदरसे में अज्ञात युवक द्वारा उत्पात मचाने का मामला सामने आया है।
घटना के बाद टीचरों ने किला थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। शिकायत में बताया गया कि एक युवक अचानक मदरसे में घुस आया और आते ही टीचरों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी और किताबों को उठाकर फेंका।
मदरसे के टीचरों ने बताया कि युवक एचआर06 बीजी 0872 नंबर की बाइक पर सवार होकर आया था। मदरसे में घुसकर वह गाली-गलौज करते हुए लगातार धमकियां देने लगा।
टीचरों द्वारा रोकने पर युवक और ज्यादा आक्रामक हो गया तथा मदरसे में रखी किताबों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया।
घटना के दौरान मौजूद कर्मचारियों ने बाइक नंबर नोट कर लिया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। किला थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में शिकायत मिल चुकी है और बाइक नंबर के आधार पर युवक की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही युवक की पहचान कर उससे पूछताछ की जाएगी।
