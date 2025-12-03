सुंदर बच्चों से थी नफरत! शादी में आई 6 साल की भतीजी को चाची ने मार डाला, बेटे की भी ले चुकी है जान

जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के नौल्था गांव में एक शादी समारोह के दौरान छह वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

पहले इसे डूबने से हुई दुर्घटना समझा गया, लेकिन दादा की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

अब इस मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बच्ची की चाची ने ही टब में डुबाकर उसकी हत्या कर दी।

विदाई की रस्म के दौरान वो मासूम को खाना खिलाने के बहाने ले गई और हत्या को अंजाम देकर बाहर से कमरा बंद कर दिया।

वो पहले भी तीन मासूमों की हत्या को अंजाम दे चुकी है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वो सुंदर बच्चियों की हत्या करती थी।

साल 2023 में सोनीपत के भावड में भांजी की हत्या करने के बाद उसने अपने बेटे की भी हत्या कर दी ताकि किसी को उसपर शक ना हो।